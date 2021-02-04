بورسلي: ربط الميزانية بـ«الصندوق السيادي» لا بالنفط

مال وأعمال

أشارت وزير التجارة والصناعة الاسبق وأستاذة التمويل في جامعة الكويت د. أمانى بورسلي الى عدد من الحلول المقترحة لتغطية العجز والتي تمثلت في 9 عناصر رئيسة تتمثل في:

أولا: برنامج تحفيز واستدامة ايرادات الدولة وتعزيز الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ويندرج تحت هذا البرنامج هدف تأمين مصادر دخل مستدامة للدولة تتسم بالاستقرار:

مراجعة قيمة الرسوم على أملاك وأراضي الدولة وتعديل منهجيتها (كتحويلها الى نسبة من ايرادات المستثمر).

مراجعة قيم الرسوم على جميع الخدمات العامة.

تعزيز البنية التحتية الاستثمارية بما يعزز من جذب الاستثمارات للدولة لخلق فرص عمل للمواطنين.

وأشارت بورسلي خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية، اول امس، أن العنصر الثاني يتمثل في وضع استراتيجية لتنويع مصادر الدخل توثق بقانون ويندرج في برنامج عمل الحكومة.

وقالت ان العنصر الثالث يتضمن تقليص حجم القطاع العام من خلال برامج الخصخصة وتحويل دور الحكومة الى مراقب ومنظم.

وأوضحت بورسلي في ندوة نظمته الجمعية الاقتصادية انه لابد من خلق برنامج منهجي للدين العام أسوة بما هو مطبق في الدول المتقدمة وأن يتصف برنامج الدين العام بالشفافية والاستمرارية وفق اطار شامل حتى في أوقات وجود فوائض مالية، لافتة الى ضرورة ربط الميزانية العامة بالصندوق السيادي وليس بالايرادات النفطية أسوة بالنموذج النرويجي.

بالاضافة الى معالجة اختلالات سوق العمل وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال؛ خلق فرص عمل للمواطنين، تحسين مستوى الخدمات، ورفع الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للدولة.

وقالت بورسلي إن العنصر السابع يتضمن فرض ضرائب دخل تصاعدية على أرباح الشركات والمؤسسات التجارية، وتفعيل وفرض قوانين عدم تعارض المصالح، وصياغة وتصميم هوية اقتصادية حديثة للدولة واجراء اصلاحات هيكلية للسياسة المالية والابتعاد عن الحلول الترقيعية.

وتطرقت بورسلي في ورقتها الى وضع الصندوق السيادي للأجيال القادمة، لافتة إلى أن تغطية العجز في الميزانية العامة للدولة يحتاج الى عدد من المتطلبات منها:

اجراء اصلاحات تشريعية واجرائية كالآتي: رفع معدلات الشفافية في مؤسسات القطاع العام، والاعلان عن حجم ايرادات الدولة المحققة في استثمارات الصندوق السيادي سنويا وحجم أصوله، وحجم الاحتياطات المتراكمة في المؤسسات والهيئات العامة وتحويل الفوائض لصندوق الاحتياطي العام، ومحاربة الفساد والتطبيق السليم وليس الصوري لمبادئ وقيم الحوكمة (المحاسبة، العدالة، النزاهة والمساءلة).

تعديل التشريعات بما يعزز من معايير الشفافية والافصاح.

تقليص حجم القطاع العام من خلال حلول ابداعية للخصخصة تتماشى مع طبيعة ودستور الكويت.

حل مشكلة التركيبة السكانية بكل محاورها وتكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص.

تفعيل دور جهاز محاربة الاحتكار أو تعزيز المنافسة وتعديل القانون الخاص به.

وفي استعراض منها لاهمية ودور الصندوق السيادي في علاج عجز الميزانية، أوضحت بورسلي أن في ضوء استمرار فشل الدولة في كل الجهود الرامية الى تنويع مصادر الدخل وخلق ايرادات بديلة للنفط أو حتى تخفيض الاعتماد على ايراداته، وفي ضوء استمرار انكشاف الكثير من ملفات الفساد والتي أدت اى ضياع مليارات من المال العام، وفي ضوء استمرار ارتفاع بند الرواتب في الموازنة العامة للدولة بسبب ضخامة حجم القطاع العام واختلالات سوق العمل، وفي ضوء تعثر غياب مشاريع اصلاح الاختلالات الاقتصادية لابد من مبادرة الحكومة تأمين السيولة اللازمة لمواجهة متطلبات الانفاق العام واقناع المجلس باستراتيجتها لتعديل هيكل الاقتصاد على المديين البعيد والمتوسط، وتقديم مسودة قانون اصدار الدين العام.

ومن بين الحلول المقترحة اللجوء الى نسبة من ايرادات الصندوق السيادي تستخدم عند الحاجة من خلال تعديل تشريعي، ففي جمهورية سنغافورة، يحق للحكومة استخدام ما يصل الى 50 بالمئة من صافي دخل الاستثمار، والذي يتكون من عائدات البلاد من صندوقيها السياديين «تيماسيك» و(GIC).

وقالت ان كل دول مجلس التعاون لجأت لاصدارات الدين العام بسبب ضغوط الانفاق العام حيث انه من المتوقع بلوغ حجم العجز المالي لدول المنطقة 490 مليار دولار للفترة من 2020-2023، لافتة أن حجم اصدارات الدين العام لدول الخليج لعام 2020 قيمة 100 مليار دولار لمواجهة العجز لعام 2020.

مراحل العجز والفوائض

وفي عرضها التسلسل التاريخي لمراحل العجز والفوائض في الميزانية العامة للدولة قالت بورسلي انه منذ عام 2014 -2015 بدأت مرحلة العجز في الموازنة العامة مع تراجع أسعار النفط بما يقارب 3 مليارات دينار بعد استقطاع نسبة 25% المرحلة لصندوق الأجيال القادمة.

وزادت ان حجم العجز الحقيقي لموازنة 2019- 2020 بلغ ما يقارب 4 مليارات دينار بعد استقطاع نسبة 10% للترحيل لصندوق الأجيال القادمة، كما بلغت قيمة العجز الاجمالي المحقق للسنوات الست الماضية ما يقارب (27 مليار دينار) مقابل فوائض مالية تقدر ب 36 مليار دينار بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة للسنوات المالية منذ 2009- 2010 حتى 2013، وقد تم تمويل العجز من صندوق الاحتياطي العام ومن اصدار دين عام وفق التفويض القانوني الممنوح الذي انتهى في عام 2017.

واوضحت بورسلي أن اجمالي المصروفات المقدرة بلغ 23 مليار دينار، مقابل ايرادات بقيمة 11 مليار دينار وعجزا تقديريا يبلغ 12 مليار دينار. (9.1 مليارات ايرادات نفطية مقابل 1.8 مليار غير نفطية)،كما تقدر نسبة الرواتب والدعوم 71.6% مقابل 15% مصروفات رأسمالية (3.5 مليارات)، وقد أعدت الموازنة بسعر 45 ديناراً للبرميل وبمعدل انتاج يعادل 2.4 مليون برميل لليوم الواحد، مشيرة الى انه بموجب قوانين صادرة من مجلس الأمة فان ايرادات صندوق الأجيال القادمة لا تدخل ضمن الايرادات العامة ولا في الميزانية وانما يتم اعادة استثمارها في الصندوق.

خيارات الحكومة

وقالت انه وفق تصريح وزير المالية فان أصول الصندوق السيادي في نمو مستمرـ دون الافصاح عن حجمه أو حجم عوائده- بينما يعاني صندوق الاحتياطي العام من نفاد السيولة وتحديات كبيرة في ظل انخفاض الايرادات النفطية.

وفيما يتعلق بخيارات الحكومة لتمويل العجز، قالت بورسلي ان وزير المالية أشار الى أن تلك الخيارات تتمثل في:

تمرير قانون الدين العام.

الاستمرار في عمليات نقل ملكيات من «الاحتياطي العام» الى صندوق الأجيال.

الاقتراض من صندوق الأجيال.

تنفيذ اصلاحات اقتصادية داخلية واجراءات خفض النفقات وتقليص الهدر.

اجراء تعديلات في الهياكل الادارية للمؤسسات والهيئات الحكومية لاعادة تنظيمها وتقليص المخصصات المالية.

دعم صندوق الاحتياطي العام من خلال تحصيل أرباح الشركات الحكومية وتحويلها الى الصندوق.

