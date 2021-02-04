العجيل: ضرورة إنشاء مجلس اقتصادي تابع لمجلس الوزراء

مال وأعمال

دعا الخبير الاقتصادي خالد العجيل الى ضرورة انجاز استراتيجية لتنويع مصادر الدخل، لافتا الى أن الكويت تعاني ازمة شفافية حيث فاجأتنا الحكومة بتصريحات صادمة بدءا من عدم استدامة دولة الرفاهية ومرورا بالموس على كل الروس وانتهاء بعدم استعداد الحكومة توفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة. وعلى الرغم من هذه التصريحات الصادمة الا ان ردة فعل اعضاء مجلس الامة كانت ضعيفة جدا، فلم يبادر ممثلو الأمة للجلوس مع الحكومة على طاولة واحدة لشرح اسباب قيام الحكومة باطلاق تلك التصاريح.

ودعا الى ضرورة توجيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة على ان تكون رافدا للاقتصاد وذات قيمة مضافة له.

ولفت الى ان لجوء الدولة الى الاستدانة الخارجية لا اشكالية فيه ولكن ينبغي اولا ان يتم ادارة هذا الدين بطريقة تعظم الاستفادة منه خاصة في الوقت الحالي، حيث أن تكلفة اصدار السندات اقل من عوائد الصندوق السيادي.

واقترح انشاء مجلس اقتصادي متخصص لا يضم أي وزراء حكوميين على ان يتبع مجلس الوزراء مباشرة. وقال ان الحكومة خسرت حربها الاقتصادية.

