تقي: إصدار أول شهادة اعتماد من «هيئة الصناعة»

مال وأعمال

أصدرت الهيئة العامة للصناعة أول شهادة اعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية في نطاق اختبارات المياه والتي حازت عليها شركة مختبر الكويت الدولي في 20 يناير 2021، بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم وعدد من قيادات ومسؤولي الهيئة وممثلين عن الشركة الحاصلة على الشهادة.

وبهذه المناسبة، أشار مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي أن صدور الشهادة يأتي في سبيل تحقيق اهداف الهيئة العامة للصناعة وفقا لاختصاصاتها في مجال الاعتماد الدولي ومنح خدمات الاعتماد لجهات تقويم المطابقة المختلفة في الكويت لتعزيز امكانية جهات تقويم المطابقة على تقديم خدمات موثوق بها للمستفيدين وللمستهلكين.

وبين تقي أن اصدار شهادات الاعتماد على مستوى الكويت سيترتب على ذلك حصول الهيئة العامة للصناعة على العضوية الكاملة والاعتراف الدولي في المنظمات الدولية للاعتماد خلال الشهور القادمة.

وقال ان الاعتراف الدولي يعزز قبول نتائج اعمال جهات المطابقة المختلفة مع الجهات المانحة لشهادات الاعتماد التابعة للتجمعات الاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية وذلك تحقيقا لمتطلبات اتفاقية ازالة العوائق الفنية للتجارة TBT التابعة لمنظمة التجارة العالمية WTO الموقعة عليها الكويت.

وقد تم تسليم شهادة الاعتماد وشهادة نطاق الاعتماد لرئيس مجلس ادارة شركة مختبر الكويت للمياه وهي خطوة كبيرة ومتميزة بالنسبة للهيئة العامة للصناعة التي شهدت تقدما كبيرا في هذا المجال على الرغم من الظروف الراهنة التي واكبت تفشي فيروس كورونا.

وتتطلع الصناعة الى تحقيق مزيد من التطور في هذا المجال تحت قيادة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج وتوجيهاته في القطاعات العاملة كافة في الهيئة والتي تستهدف مزيد من التطور في المجالات كافة وبما يعزز أداء القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي.

كما حضر تسليم شهادات الاعتماد من الهيئة كل من: نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وفريق المشروع لنظام الاعتماد محمدالعدواني وم. معصومة أكبر وم. سارة الوزان وم. سارة البلوشي وم. عبدالله الحشان وم. عايشة العبد الهادي وزهرة الصراف و كما حضر من شركة مختبر الكويت الدولي (LABCO) رئيس مجلس ادارة الشركة خالد الغيص والرئيس التنفيذي آيات لطفي ومساعد مدير الجودة كريم موسى.

