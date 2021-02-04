الأسواق الناشئة تجذب 53.5 مليار دولار خلال يناير

مال وأعمال

حافظت الأسواق الناشئة على جاذبيتها خلال الشهر الأول من العام الحالي، إذ بلغت قيمة تدفقات المحافظ المالية إلى الأسواق الناشئة نحو 53.5 مليار دولار في يناير ، وفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها «العربية نت»، ، أن إجمالي التدفقات إلى أسواق الأسهم والدين بلغت 9.4 مليارات دولار، و44.1 مليار دولار على التوالي.

وأشارت البيانات إلى أن التدفقات إلى الصين وحدها بلغت 6.2 مليارات دولار.

وإقليميا، بلغت التدفقات المالية إلى الأسواق الناشئة في آسيا نحو 18.8 مليار دولار، فيما بلغت التدفقات الخارجية من أسواق الأسهم بتلك المنطقة نحو 300 مليون دولار. وجذبت أسواق الأسهم في أميركا اللاتينية 7.4 مليارات دولار، فيما بلغت التدفقات إلى أسواق الدين نحو 10.8 مليارات دولار.

وجذبت الأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط نحو 16 مليار دولار.

وخلال العام الماضي، ضخ المستثمرون الأجانب 313 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة العام الماضي، بانخفاض 13%، عن إجمالي التدفقات في 2019، إذ نالت من الأسواق العالمية الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»

وقال المعهد إن السندات وأدوات الدين الأخرى اجتذبت 16.6 مليار دولار من غير المقيمين في الشهر الماضي.

ووصف معهد التمويل القراءة السنوية بأنها «رائعة على اعتبار أن صدمة «كوفيد-19» تمخضت عن واحدة من أقسى وأعنف نوبات النزوح على الإطلاق».

وشهد العام أكبر عمليات شهرية سجلها المعهد على الإطلاق للتدفق والنزوح في نفس الوقت، إذ شهد نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا بـ 75 مليار دولار للتدفقات الداخلة، في حين سجل مارس نزوح ما يقرب من 90 مليار دولار.

