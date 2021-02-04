مليارا دولار.. حجم سوق العطور في الشرق الأوسط

مال وأعمال

قال المدير الإداري لشركة لوريال الشرق الأوسط ريمي تشادابو ، إن قسمي العطور والعناية بالشعر من أهم القطاعات للشركة في الشرق الأوسط إلى جانب التحول الذي أحدثته جائحة كورونا بالتوجه الأكبر نحو منتجات العناية بالبشرة.

وأضاف أن لوريال تستهدف نمو المبيعات عبر الإنترنت لتمثل 50% من إجمالي المبيعات بحلول 2025، مشيرا إلى أن أهم الأسواق هي السوق السعودية.

وأوضح أن هناك قسمين مهمين بالنسبة لنا في الشرق الأوسط وهما، قسم العطور لأن سوق العطور في المنطقة تقدر بملياري دولار وبالتالي هي مهمة جدا للشركة واستراتيجية جدا وتشمل علامات تجارية عالمية إلى جانب علامات شرقية ومحلية.

أما القسم الثاني المهم جدا هو قسم الاهتمام بالشعر لأن النساء في المنطقة يهتممن كثيرا بشعرهن، وفقا لتشادابو.

وتابع: «تجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا أحدثت تغيرات في اهتمامات المستهلكين ونشهد اهتماما أكبر بمنتجات البشرة وهذه استراتيجية للمجموعة ولمنتجاتنا. لدينا 36 منتجا عالميا منها 16 منتجا متوفرا في المنطقة في جميع الفئات ونتطلع لإطلاق منتجات جديدة.. وأطلقنا العلامة التجارية التي تحتل المرتبة الأولى في عالم المكياج في الولايات المتحدة وهي IT COSMETICS منذ شهرين ونتوقع إطلاق منتجات جديدة في الأشهر المقبلة».

وأشار تشادابو إلى أن استراتيجية لوريال في الشرق الأوسط واضحة جدا ويمكن تقسيمها إلى شقين، الأول القنوات، موضحا أن التجارة الإلكترونية ستبقى أولوية استراتيجية لكل العلامات التجارية تحت مظلتنا وتستهدف الشركة نمو المبيعات عبر الإنترنت لتمثل 50% من إجمالي المبيعات بحلول 2025.

أما الشق الثاني هو الأولية من حيث الدول التي نعمل فيها، والأولوية للسعودية والتي تمثل 53% من سوق التجميل في الخليج وهي دولة تتمتع بأعلى نسب انتشار للمكياج في العالم والبالغ بنسبة 96% ونسبة 100% للعطور.

واليوم مع التغيرات الحاصلة في السعودية وتوجه النساء بشكل أكبر إلى العمل وبالتالي ارتداء المكياج بشكل أكبر هذا سيغير السوق وسيعزز المكانة الاستراتيجية للسعودية، وفقا لتشادابو.

