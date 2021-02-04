«المركز»: 132.7 مليار دولار إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2020

مال وأعمال

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز» أن سوق السندات الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد أعلى قيمة إجمالية للإصدارات خلال عام 2020، وذلك رغم تداعيات جائحة فيروس كوفيد-19 والتراجع الحاد في أسعار النفط اللذين تسببا في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، ما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل. وجاء ذلك في التقرير الذي أصدره «المركز» أخيراً بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية – 2020»، والذي يسلط الضوء على إصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.

يتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل، وتكون مقومة إما بالعملات المحلية أو الأجنبية. وأوضح تقرير «المركز» أن إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية بلغ 132.7 مليار دولار خلال عام 2020 بارتفاع قدره 16% على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 114.2 مليار دولار خلال عام 2019. كما، بلغ عدد الإصدارات الأولية 360 إصدار خلال 2020 مقارنة بـ 409 إصدارات خلال 2019. تصدّرت الإمارات العربية المتحدة إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في 2020 بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 48.5 مليار دولار أمريكي تشكّل 37% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية عبر 195 إصداراً. وتلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 32% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وحلّت بعدها قطر في المركز الثالث بنسبة 18%، في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 4.6 مليارات دولار تمثّل 3% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية خلال العام. وقد بلغت قيمة الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية في 2020 66.3 مليار دولار بارتفاعٍ قدره 25% على أساسٍ سنوي، مقارنة بإجمالي إصداراتٍ بقيمة 52.9 مليار دولار في 2019. وبلغت إصدارات الشركات 66.4 مليار دولار في 2020، بارتفاع قدره 8% على أساسٍ سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 61.3 مليار دولار في 2019.

ارتفعت إصدارات السندات التقليدية خلال 2020 بنسبة 10% على أساسٍ سنوي، حيث بلغت قيمتها 93.4 مليار دولار مثّلت 70% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية. ومن جهة أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 35% على أساسٍ سنويٍ لتبلغ 39.3 مليار دولار خلال 2020، حيث مثّلت 30% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجية، وذلك مقارنة مع 29.1 مليار دولار في 2019. تصدر القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في عام 2020، بقيمة بلغت 66.3 مليار دولار ، تمثّل 50% من إجمالي الإصدارات، في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت 47.4 مليار دولار تمثّل 36% من إجمالي إصدارات الصكوك والسندات.

