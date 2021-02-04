آندي جاسي الأقرب لإدارة «أمازون»

مال وأعمال

بعد 30 عاما من إدارة شركة «أمازون» عملاق التجارة الإلكترونية، قرر مؤسسها ومديرها التنفيذي جيف بيزوس التنحي جانبا، مفسحا الطريق أمام وجه جديد. وقالت الشركة بيزوس، الذي يعد أغنى رجل في العالم، سيترك منصبه التنفيذي في وقت لاحق من هذا العام، وتحديدا في الصيف. لكن بيزوس لن يبتعد عن الشركة كثيرا، إذ سيظل محتفظا بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وسيركز على تطوير مبادرات الشركة ومهام أخرى. وقالت الشركة إن المدير التنفيذي الجديد هو آندي جاسي، الذي يدير حاليا قسم الحوسبة السحابية، القسم الأهم في الشركة الذي يبدو أنه سيشكل مستقبلها.