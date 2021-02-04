«بريكست» يضرب تجارة النحل في مقتل

مال وأعمال

بات ملايين النحل يواجه خطر المصادرة أو الحرق، بسبب التغيير الذي طرأ على قواعد استيراده في المملكة المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويريد النحال باتريك مورفيت استيراد 15 مليون نحلة من إيطاليا إلى مزرعته في كينت، إذ تساعد هذه الحشرات المزارعين على تلقيح المحاصيل، إلا أن مساعيه تصطدم بقواعد ما بعد «بريكست» بشأن الاستيراد والتصدير من الاتحاد الأوروبي. وأكد مورفيت أن الصفقة كلفته بالفعل وديعة بحوالي 20 ألف جنيه إسترليني، وقد ينتهي به الأمر بخسارة 100 ألف جنيه إسترليني من جيبه إذا لم يتمكن من جلب النحل إلى البلاد. وأصبح استيراد مستعمرات للنحل إلى بريطانيا من دول أوروبية محظورا، منذ بدء سريان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، رغم أنه لا يزال من الممكن استيراد ملكات النحل. ويسعى مورفيت إلى إيجاد طرق لاستيراد النحل عبر إيرلندا الشمالية في أبريل المقبل، لكنه أبلغ، حسبما أكد لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، أنه قد يتم الاستيلاء عليها وتدميرها إذا حاول ذلك.