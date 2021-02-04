العلي: الارتقاء بالخدمات وإنجاز المعاملات بيسر

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها جميع قطاعات وزارة الداخلية الخدمية وتقديمها بأفضل مستوى ممكن وذلك من خلال تذليل العقبات كافة أمام الجمهور الكريم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

جاء ذلك خلال جولة الوزير في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشؤون الإقامة والإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر وذلك للإشراف على آلية تطبيق التعميم الخاص بتواجد الوكلاء المساعدين في صالات المراجعين في الفترة الصباحية واستقبالهم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الفترة المسائية من 6 حتى 9 مساء.

وقام الوزير بجولة إلى الإدارة العامة للمرور تابع خلالها آلية التنظيم لاستقبال المراجعين وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ وقيادات الإدارة العامة للمرور.

كما توجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة وكان في استقباله الوكيل المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور عبداللطيف البرجس، واستمع إلى شرح عن الإجراءات المتبعة لإنجاز معاملات المراجعين.

وخلال الجولة قام الوزير بزيارة إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر واستمع لشرح عن طبيعة المعاملات التي يتم إنجازها من مدير عام الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد بدر البالول بحضور مديري الإدارات.

ثم قام بزيارة ميدانية إلى مديريتي أمن محافظتي «مبارك الكبير» و«الاحمدي» والتقى بضباط وافراد شرطة النجدة المتواجدين على رأس عملهم واستمع الى ملاحظاتهم عن الوضع الامني والمشاكل التي تواجههم اثناء تأدية عملهم، وقد حضر مدير أمن مديرية محافظة مبارك الكبير العميد خالد الكندري ومدير أمن مديرية محافظة الاحمدي اللواء صالح مطر،كل في قطاعه، واستمعا الى توجيهات الوزير فيما يتعلق بالوضع الامني في المحافظتين. واطلع الشيخ ثامر الصباح على مدى جاهزية و استعداد العناصر الأمنية وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة، موصياً باليقظة والانتباه والانتشار الأمني على مدار الساعة مؤكداً حرص وزارة الداخلية على راحة وأمن المواطنين والمقيمين. وفي ختام الزيارة أبدى الوزير العلي بعض التوجيهات التي تحقق سهولة في انجاز الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق القوانين المنظمة منوها بضرورة أن يلتزم الجميع بالتعامل الراقي مع جميع المراجعين من أجل تقديم خدمات أمنية مميزة لأهل الكويت الكرام.

