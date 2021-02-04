الفايز: الجارالله باقٍ في قلوب محبيه

وطن النهار

اشاد سفير خادم الحرمين الشريفين السابق لدى الكويت د. عبد العزيز الفايز بالعطاء الدبلوماسي الذي امتد لنصف قرن للسفير خالد الجارالله من خلال المناصب التي تقلدها في وزارة الخارجية، لافتا إلى انه اذا كان غادر موقعه الوظيفي فلن يغادر قلوب مُحبيه الذين قُدِر لهم التعامل معه وترك أثراً طيباً في نفوسهم.

وأضاف الفايز في تصريح صحافي لقد كان أول لقاء لي بالجارالله في منتصف شهر يونيه 2006 عندما استقبلني لاستلام نسخة من أوراق اعتمادي وكان ذلك اللقاء بداية صداقة تجاوزت سنوات عملي كسفير لخادم الحرمين الشريفين في الكويت ومازالت.

وخلال تلك السنوات عرفت عن قرب قدراته الدبلوماسية وكان خير عون لي في مهام عملي حيث كنت أتعامل مباشرة معه في كل الأمور وأجد منه سعة الصدر والرأي السديد وتذليل كل العوائق التي تظهر بين حين وآخر.

وتابع : ومع تقاعده أقول لقد كفيت ووفيت يا أبا حازم فلقد كنت وجهاً مشرقاً للدبلوماسية الكويتية.

ومن جانبه، اشاد عميد السلك الدبلوماسي الاسيوي سفير طاجيكستان زبيد الله زبيدوف بالمسيرة الدبلوماسية لنائب وزير الخارجية السابق خالد الجار الله و قال لـ «النهار» الجار الله كان عنواناً للدبلوماسية الكويتية المتوازنة فقد قدم الكثير من اجل ان تكون الكويت وجهة للتوازن و الاعتدال في نهجها.

واوضح ان الجارالله كان صديقا للجميع ومعلماً لجميع من يتعامل معه و لم يبخل على السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكويت بنصائحه و توجيهاته و حسن خلقه و تعامله مع اصدقاء و اشقاء الكويت من شتى بقاع العالم فقد كرس جهوده من اجل ان تكون الكويت مركزا للتوازن و للسلام و الوساطة في حللحة جميع القضايا.

واشاد بالجهود التي بذلها الجار الله في توطيد العلاقات الكويتية- الاسيوية وما قدمه من مساهمات جبارة للمجموعات الاسيوية التي تنتمي اليها الكويت، مؤكدا ان الرجل كان يتميز بحنكة و رؤية صائبة وكانت ابتسامته مدخلا للتعامل مع الاخرين، فضلا عن تواضعه الكبير مع الجميع.

وتمنى زبيدوف التوفيق و السداد للجارالله فيما اختاره، مشيراً الى ان الخارجية الكويتية و على راسها وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد الناصر ستتبع نهج الجارالله الذي ارساه من قبل سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وعززه سمو الامير الشيخ نواف الاحمد و سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد وكذلك سمو رئيس الوزراء الذي تقلد منصب وزير الخارجية لسنوات طويلة.

