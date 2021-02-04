أحمد النواف وحمد الجابر بحثا رفع كفاءة الجيش والحرس

وطن النهار

استقبل الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني الشيخ حمد الجابر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ورحب نائب رئيس الحرس الوطني بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونقل إليه تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني.

وبحث النائب خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الحرس الوطني ووزارة الدفاع، وصولاً إلى التكامل العسكري والأمني، من خلال المشاركة في الدورات والتمارين العسكرية وتبادل الخبرات، بهدف رفع الكفاءة وتأدية المهام الموكلة إلى رجال الجيش الكويتي والحرس الوطني على أكمل وجه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

