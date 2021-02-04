انطلاق ملتقى طلبة «عليا الدراسات» في أبريل المقبل

وطن النهار

عملا بتوصيات مؤتمر الدراسات العليا والبحث العلمي في دول الخليج العربي الذي عقدته كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت (1-2/11/2016) بضرورة دعم برامج الدراسات العليا وتبادل الخبرات بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي واستكمالا لما بدأه القسم في عقد ملتقاه العلمي الأول في العام الدراسي 2016/2017، أعلنت الكلية عن انطلاق الملتقى العلمي الثالث لطلبة الدراسات العليا في تخصص الإدارة والتخطيط التربوي في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 4- 5 ابريل 2021.

وجدير بالذكر أن الهدفين الأساسيين من هذا الملتقى هما تشجيع الأساتذة والطلبة والباحثين المهتمين بأن يسهموا في اتساع آفاق الفهم للقضايا ذات الصلة بالإدارة والتخطيط التربوي حتى يثري الجميع خبراتهم في البحث العلمي بما يساعد في نموهم العلمي والمهني، والدفع باتجاه تفعيل الملتقيات العلمية لجامعات دول مجلس التعاون الخليجي وإيجاد منصة لتبادل الخبرات وتأسيس شبكة علمية (Scientific Community) بين جميع المعنين بتخصص الإدارة والتخطيط التربوي.

