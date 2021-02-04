الأشغال: فرش 126 كيلومتراً بالأسفلت خلال أسبوع واحد

وطن النهار

أعلنت وزارة الأشغال عن قيام فرق قطاع هندسة الصيانة في الوزارة بتنفيذ أعمال تتعلق بتطوير وصيانة وفرش اسفلت بمساحة إجمالية بلغت (126192) مترا مربعا والتي تمت في (9) مواقع في مناطق محافظات البلاد الست خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الحالي.

وأشارت في بيان صحافي إلى ان الأعمال الخاصة بفرش الاسفلت في شبكة الطرق الداخلية خلال هذا الأسبوع نفذت عمليات فرش اسفلت تمت في (9) مواقع في منطقة الوزارات والرميثية والصباحية والعدان والجهراء القديمة والروضة وضاحية حطين، علاوة على الشريط الساحلي باستخدام (478) آلية وسيارة فرش اسفلت.

وبينت أن طبيعة الأعمال التي تم تنفيذها من قبل قطاع هندسة الصيانة ركزت على عمليات فرش للاسفلت علاوة على الاستجابة لعدد من شكاوى المواطنين عبر إغلاق بعض الحفر وعمليات الصيانة والتطوير والإصلاح لبعض المواقع.

ودعت الوزارة لضرورة التعاون مع فرق الطوارئ والصيانة من أجل إنجاز مهامها في سبيل تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق، مشددة على حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكل شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم الواتس آب الخاص بطوارئ الأشغال (93333150) أو عبر التطبيق الإلكتروني لوزارة الأشغال على الأجهزة الذكية.

