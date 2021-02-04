السند: ارتفاع الإصابات بسبب السفر والحفلات

وطن النهار

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند ان ارتفاع نسب الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وزيادة معدل الدخول الى المستشفيات وأقسام العناية المركزة «يستدعي الحرص والتعاون المشترك من جميع فئات المجتمع وترك المجاملات وعدم التهاون بغية المحافظة على الانجازات التي حققناها جميعا». وأضاف السند خلال مؤتمر وزارة الصحة الدوري رقم (100) بشأن مستجدات الوضع الصحي في البلاد والذي أقيم أول من أمس الثلاثاء أن من أسباب ارتفاع حالات الاصابة التي تم الكشف عنها أخيرا عبر جهود التقصي الوبائي هو وجود حالات اصابة مرتبطة بالسفر وأخرى مرتبطة بتجمعات اجتماعية مثل الأعراس وتجمعات العزاء والحفلات.

وأوضح أن الكويت ليست بمنأى عن دول العالم خاصة في ضوء تحور الفيروس وتداعيات الموجة الثانية لافتا الى أهمية المحافظة على المكتسبات والانجازات التي تم تحقيقها «حتى لا نعود الى الاستنفار بعد الاستقرار.. ولا الاغلاق بعد الانفتاح».

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين الى «ضرورة تجنب السفر في الوقت الراهن لاسيما ونحن نتابع ونشاهد تداعيات ونتائج تحور الفيروس بأنماطه المختلفة الجديدة وتداعيات ونتائج الموجة الثانية حفاظا على صحة الجميع».

ونوه بالخطوات التي تتخذها وزارة الصحة بالتعاون مع مختلف الجهات في سبيل التصدي لعبور حالات الاصابة من خارج البلاد ومنها «عدم وجود خط طيران مباشر مع أكثر من 30 جهة تزداد فيها الحالات فضلا عن تقليل أعداد الرحلات الجوية القادمة الى البلاد وكذلك أعداد الركاب في كل رحلة».

واستطرد السند قائلا ان من بين تلك الجهود الزام القادم الى البلاد احضار شهادة اجراء المسحة الطبية المتخصصة (بي.سي.آر) وأن تكون - سلبية و سليمة - قبل صعوده الى الطائرة القادمة الى البلاد بفترة لا تزيد عن 72 ساعة من تاريخ اجراء الفحص الى جانب اجراء فحص في مطار الكويت الدولي عند الوصول وعمل مسحة في اليوم الخامس من الوصول.

التخطيط الجيني

وأشار الى وجود فريق متخصص لعمل التخطيط الجيني لرصد وجود أي أنماط جديدة للفيروس.

وذكر أنه «بوصول دفعة لقاح (أوكسفورد) فان وتيرة التطعيم ستشهد تسارعا واستيعابا لأعداد أكبر» لافتا الى أن «وتيرة التطعيم تتوقف على عدد دفعات الطعوم التي تصل الى البلاد».

وأفاد بأن «الطاقة التشغيلية مجهزة ووزارة الصحة تفخر بامكاناتها وجهوزيتها وكفاءتها».

وأوضح السند أن عملية التطعيم بلقاح (أوكسفورد) عبارة عن جرعتين بينهما أربعة أسابيع وسيتم تقديمه في مركز الكويت لتطعيم (كوفيد 19) بأرض المعارض الدولية في منطقة مشرف اضافة الى مركز التطعيم في جنوب البلاد (المسايل الصحي) وآخر شمال البلاد (النسيم الصحي) بما يسهل من عملية وصول المواطنين الى مقار التطعيم.

وذكر أنه «الى جانب الفئات المشمولة بالتطعيم خلال المرحلة السابقة وهي الطواقم الطبية والكوادر العاملة في وزارة الصحة والصفوف الأمامية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة وذوي الاعاقة ستتم اضافة المواطنين من عمر 40 إلى 64 عاما».

وأعلن تدشين وزارة الصحة رابطا الكترونيا عبر موقعها الرسمي لاستقبال طلبات الراغبين في تطعيم (طريحي الفراش) في المنازل وذلك عبر فريق الوحدة المتنقلة لهؤلاء الذين لا يستطيعون التوجه الى مراكز التطعيم لأسباب صحية تحول دون حركتهم على أن يتم ارسال رسالة نصية على رقم الهاتف المرفق مع طلب التسجيل لتحديد موعد الزيارة.

وحول الوضع الوبائي العالمي قال السند إن عدد الاصابات بالفيروس حول العالم يزيد عن 103?864?007 اصابات في حين تجاوز اجمالي عدد الوفيات جراء الاصابة به 2?245?785 حالة أما حالات التعافي من الفيروس فتزيد عن 75?567?739 حالة.

وشدد على أنه في الوقت الذي تواجه فيه الكثير من دول العالم وبعض دول المنطقة تداعيات الموجة الثانية من هذه الجائحة كما يواجه البعض تداعيات تحور فيروس (كورونا سارس كوف-2) بأنماطه المختلفة وما نتج عن ذلك من زيادة طردية مستمرة في عدد حالات الاصابة فان «الأمر يدعو الى زيادة الحرص والترقب والترصد واحتواء أي مدخل لتفشي هذا الوباء على المستوى الشخصي أو المؤسسي» لافتا في الوقت نفسه الى تسابق جهود التطعيم والتمنيع سواء على مستوى الجهود البحثية أو حملات التطعيم حول العالم.

