«الصحة» تدشن حملة لتطعيم المعاقين والمسنين

وطن النهار

انطلاقا من خطة العمل الوطنية لرعاية كبار السن وذوي الاعاقة، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند عن تدشين حملة تطعيم كوفيد-19 في مراكز رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، ومركز رعاية المسنين التابع لوزارة الشؤون.

وأشار الى انطلاق حملة التطعيم بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف حرصا على حماية الفئات الأكثر عرضة للاصابة، والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات في حال الاصابة بفيروس «كورونا»، ارتكازا لما هو وارد بخطة حملة التطعيم المعدة من قبل وزارة الصحة. وأكد أن الحملة مستمرة في تقديم خدماتها لهذه الفئات وصولا الى تطعيم جميع الراغبين في تلقي اللقاح ومن تنطبق عليهم الاشتراطات بما يحقق السلامة والحماية لهم، متمنيا للجميع موفور الصحة والعافية.

