الشاهين: زيادة معدلات التطعيم الأسبوع المقبل

وطن النهار

أكد النائب أسامة الشاهين أنه ابتداء من الأحد المقبل ستقوم وزارة الصحة بالتطعيم ضد فيروس كورونا في منطقتي النسيم في الجهراء والمسايل في مبارك الكبير وفي الوقت نفسه ستزيد من معدلات التطعيم في أرض المعارض وتحديدا في الصالتين 5 و6.

وقال: وفي اطار متابعة الجرعات اليومية للقاح كورونا وجهت سؤالا برلمانيا حول آلية التطعيم ونحن نقدم الأسئلة بغرض المتابعة ونقدر للصحة العمل ووضع الخطط وعموما هدفنا الارتقاء بالخدمة الصحية.

من جهة ثانية أعلن عن تقديمه اقتراحا برغبة في شأن انشاء وتنفيذ المرافق الرياضية في مدينة صباح الأحمد البحرية، وقال في مقدمة الاقتراح: اقترح انشاء وتنفيذ المرافق الرياضية في مدينة صباح الأحمد البحرية، والتي من أهمها الأندية الرياضية، ومراكز الشباب للجنسين والساحات الرياضية وصالات الألعاب الرياضية بكل تخصصاتها وجميع أنواعها وأندية الرياضات البحرية وأندية الغوص والقوارب الشراعية وصالات ألعاب التزحلق على الجليد ومسابح مغلقة للجنسين ولجميع الأعمار، مع اعطاء هذا الأمر صفة الاستعجال.

