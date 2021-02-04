إجراء عملية قسطرة نوعية في «الصدري»

وطن النهار

نجح مستشفى الأمراض الصدرية في اجراء عملية قسطرة قلب نوعية عالية التعقيد، وتعد الأولى من نوعها في الكويت والشرق الأوسط لمريض في العقد الثامن من العمر.

وقال رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى الأمراض الصدرية د..عبدالله العنزي، ان المريض في العقد الثامن من عمره وكان يعاني من أمراض متعددة، وأجريت له عملية فتح قلب في السابق، وقام بتبديل الشرايين، والصمام الأورطي بصمام نسيجي، علما بأن الصمام مع مرور الوقت طرأ عليه ضيق شديد، مما ادى الى تهديد حياة هذا المريض، ولذلك كان لابد من زراعة صمام آخر لانقاذ حياة هذا المريض، لافتا الى أن الخيار الافضل كان تبديل الصمام عن طريق عملية القسطرة.

وأضاف : ان تبديل هذا الصمام عن طريق عملية القلب المفتوح يحمل نسبة عالية جدا ولهذا السبب كان خيار تبديل الصمام عن طريق عملية القسطرة هو الخيار الافضل، علما انه في حالة هذا المريض كان هناك خطورة عالية جدا من انسداد الشريان التاجي الرئيسي للقلب مع تبديل الصمام عن طريق القسطرة والحل لهذه المشكله هو اجراء عملية حديثه ومعقده يطلق عليها اسم «Basilica»، يتم خلالها احداث قطع في الصمام الجراحي التالف لمنع حدوث انسداد الشريان التاجي اثناء تركيب الصمام عن طريق القسطرة، وهذه العملية تجرى في أماكن محدودة جداً من العالم بسبب صعوبتها وتعقيدها.

وأكد أن نجاح هذه العملية يفتح المجال لكثير من المرضى للاستفادة من هذه العملية.

بدوره، قال رئيس وحدة القسطرة بمستشفى الامراض الصدرية د..خالد المري، أنه تم اجراء هذه العملية تحت التخدير العام وبمساعدة سونار القلب عن طريق المنظار والذي قام باجرائه رئيس وحدة سونار القلب الدكتور خالد بورسلي، مشيداً بدعم وزارة الصحة التي لا تألو جهدا في دعم اي مجهودات برفع مستوى الخدمة الطبية في الكويت.

يذكر أن الفريق الذي قام باجراء العملية يتكون من الدكتور خالد المري، والدكتور عبدالله العنزي، والدكتور ابراهيم الرشدان، والدكتور خالد بورسلي والدكتور ضرار الخضير.

