قطع الكهرباء عن مصنع يعوق «جنوب سعد العبدالله»

وطن النهار

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بناء على طلب الهيئة العامة للصناعة قام فرع بلدية الجهراء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء ووزارة الداخلية بقطع التيار الكهربائي على مصنع التعدين في موقع مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني تمهيدا لازالة المعوقات الموجودة. وكانت البلدية خاطبت وزارة الكهرباء والماء بضرورة قطع التيار الكهربائي عن الموقع حفاظا على سلامة الجميع، للبدء في تنفيذ اعمال الازالة والاخلاء.

وفي هذا الجانب قال عضو المجلس البلدي حمد المدلج انه بدأت اولى الاجراءات وتم قطع التيار تمهيدا لاجراءات الازالة، معلنا ان البلدية ستجد كل الدعم من اعضاء البلدي ضد حركات التشويه وخلط الأوراق من قبل المعتدين على املاك الدولة.

يذكر ان العدد الاجمالي للوحدات السكنية في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الاسكاني مايقارب 30 الف وحدة سكنية.

