«هيئة البيئة»: التخلص من إطارات إرحية خلال 9 أشهر

وطن النهار

وقعت الهيئة العامة للبيئة و«ضاحية عبدالله السالم» الصحية اتفاقية تعاون خاصة برفع الوعي البيئي في المجتمع وتنفيذ مشاريع بيئية لاعادة تدوير المخلفات وزيادة المساحة الخضراء.

وقال رئيس مجلس الادارة ومدير عام الهيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود في تصريح صحافي عقب التوقيع ان الاتفاقية تستمر اربع سنوات وتعنى باقامة نهضة نوعية في المنطقة للتحول الى منطقة صحية في ضوء التوجه الحالي لايجاد مناطق صحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وأضاف ان منطقة ضاحية عبدالله السالم ستكون من المناطق الواعدة في البلاد ونموذجا للمناطق الأخرى، لافتا الى ان الهيئة ستدعم جميع الضواحي للتحول الى مدن صحية بهدف النهوض بالشأن البيئي في البلاد. وأوضح ان توفير الطاقة والمياه من ابرز القضايا التي تركز عليها الاتفاقية مما سيساهم في تخفيف البصمة الكربونية في الدولة اضافة الى ايجاد منظومة لاعادة تدوير النفايات تبدأ من المنازل للحد من التأثيرات السلبية والممارسات الخاطئة.

وعن قضية اطارات «ارحية» كشف الشيخ عبدالله الأحمد عن توقيع الهيئة تراخيص لشركات للتخلص من هذه الاطارات وأنها بصدد توقيع اتفاقيات وعقود اخرى للتعامل معها والانتهاء منها بغضون من ستة اشهر الى تسعة اشهر مشيرا الى ان الدولة لن تتكلف على ازالة هذه الاطارات اذ تم توقيع العقود دون مقابل بالتكامل والتعاون مع القطاع الخاص للتخلص السريع من هذه الاطارات.

وعن مراقبة الوصلات غير القانونية على مجاري الأمطار لفت الى التعاون مع وزارة الأشغال بتشكيل فريق مشترك مع الهيئة لعمل ما يلزم في هذا الشأن وضبط عمليات الربط غير القانونية واتخاذ مايلزم من اجراءات حيالها.

وفيما يتعلق بتركيب محطات معالجة للمجاري التي تصب في الجون ذكر الشيخ عبدالله الأحمد انه يتم التعامل مع وزارة الأشغال لتوفير هذه المحطات.وعن موعد فتح الجون اوضح ان القطاع المعني بقوم بما يلزم لتوفير منصة الكترونية للمواطنين للتقديم من خلالها للحصول على تراخيص الصيد في الجون بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة وسيتم اطلاقه قبل شهر ابريل المقبل.

من جانبه قال مختار ضاحية عبدالله السالم فيصل الوقيان في تصريح مماثل ان هذا التوقيع يأتي بعد عام من تسجيل الضاحية على شبكة المدن الصحية الاقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف انه يتم العمل الآن على تحسين الحدائق في منطقة الضاحية وتطوير الخدمات البيئية وزيادة وعي قاطني المنطقة من اجل تقليل التلوث وجعل الضاحية منطقة خضراء.

