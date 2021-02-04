رفع مخلفات من مزارع الوفرة والخطوط السريعة

وطن النهار

نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الأحمدي جولة ميدانية لتنظيف منطقة الوفرة الزراعية والخطوط السريعة ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة مستخدمة في ذلك عددا من الآليات تمثلت في 50 نسافاً.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق فيصل العتيبي ان الفريق الرقابي في ادارة النظافة العامة يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في جميع المناطق التي تقع تحت مسؤوليته والقضاء على كل ما يشوه المنظر العام للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

وأكد العتيبي ان الجولة الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي في مزارع الوفرة والخطوط السريعة اسفرت عن رفع 3450 م3 من المخلفات.

وأشار الى ان الادارة ستواصل الجولات الميدانية في هذا الخصوص وعدم التهاون في اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المخالفين للوائح وأنظمة البلدية.

من جانب آخر، نفذ الفريق الرقابي بادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير جولات ميدانية لرفع مستوى النظافة الى جانب رفع كل ما يشوه المنظر العام في مناطق المحافظة.

وأوضح مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق ملفي الحوالي ان الجولات الميدانية تأتي في اطار رفع مستوى النظافة في جميع المناطق، مؤكدا انها على رأس اولوياتنا، فضلا عن القضاء على جميع السلبيات التي تشوه المنظر العام والتصدي لكل التجاوزات.

وأكد الحوالي ان الجولات الميدانية اسفرت عن رفع 4123 م3 من المخلفات ورفع 4 سيارات مهملة، لافتا الى ان الفرق الرقابية لن تتهاون في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة واشغالات الطرق لتحقيق انسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي في جميع مناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ورفع جميع المخلفات.

