«التربية»: انطلاق البرنامج التدريبي على التدابير الاحترازية

وطن النهار

أعلنت وزارة التربية، تدشين البرنامج التدريبي على التدابير الاحترازية الصحية، ضمن فريق العمل المشترك مع وزارة الصحة بشأن خطة العودة التدريجية لدوام المدارس في ظل جائحة «كورنا»، مشيرة الى ان الصحة اقامت برنامجاً تدريبياً لكل من فرق وزارة التربية في المناطق التعليمية وفريق من القطاع الأهلي على الاجراءات والتدابير الاحترازية الصحية الواجب اتباعها من قبل الهيئتين التعليمية والادارية والطلاب والعاملين بالمدارس.

وأوضحت ان البرنامج التدريبي الذي نظم بحضور وكيل التعليم العام اسامة السلطان ومديري عموم المناطق التعليمية، تطرق الى اهمية تشكيل وتدريب فرق في كل مدرسة تكون على عاتقها التوعية الصحية والاشراف والمتابعة على تطبيق الاشتراطات الصحية، بالاضافة الى فحص درجة الحرارة عند البوابة وملاحظة اي اعراض مرضية تظهر على الأشخاص والابلاغ عنها.

وأشارت ان محاور البرنامج التدريبي ضمنت كيفية التعامل مع الطلبة او العاملين في المدرسة في حال الاشتباه بالاصابة بـ«كوفيد- 19» بالاضافة الى كيفية التعامل معهم في حال تم تأكيد الاصابة.

وأشارت الى انه سيتم تقديم آلية تقييم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية باستخدام القائمة التفقدية للاجراءات الاحترازية من قبل الفريق المكلف من المدرسة، ثم سيكون هناك تقييم آخر من قبل الفريق المكلف من كل منطقة تعليمية لهذه المدارس.

وأوضحت انه عند الاشتباه في اصابة احد الطلبة او العاملين بمرض «كوفيد -19»، فانه يتولى معلم الفصل مسؤولية تبليغ افراد الفريق المدرب لاحالة اي طالب تظهر عليه اعراض مرضية مثل الصداع والسعال وسيلان الانف والتعب العام والغثيان والاسهال او آلام الحلق، الى ممرض المدرسة لاجراء الفحوصات للازمة تبعا للارشادات المعتمدة، مؤكدة على اهمية يتم تزويد الطالب بكمام طبي في حالة الاشتباه.

وذكرت انه في حالة ظهور اعراض شديدة يجب الدخل السريع والاتصال بالطورائ الطبية مباشرة والتعامل معها داخل العيادة وليس غرف العزل قبل وصول الطورائ الطبية مثل صعوبة في التنفس وألم او ضغط مستمر في الصدر واتباك ذهني دون استجابة وعدم القدرة على الاسيقاظ او البقاء مستيقظا وزرقة الشفاة او الوجه.

وأضافت، في حالة الاعراض البسيطة يتم عزل الحالات المشبته بها او المؤكدة في الغرفة الخاصة للعزل مع الالتزام بلبس المشتبه به المصاب الكمام الطبي، مؤكدة على ضرورة ان يقوم فرد واحد فقط من الفريق المدرب بمصاحبة الشخص المشتبه باصابته الى غرفة العزل، على ان يرتدي هذا الفرد ملابس الوقائية الشخصية تبعا للحاجة فقط، آخذة بالاعتبار ارتداء الكمام فقط في حالة عدم وجود تلامس مباشر واضافة مريوم او قفازات اذا كان هناك ضرورة للمس المشتبه به.

