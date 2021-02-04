«القوى العاملة»: إطلاق 140 خدمة عبر النظام الآلي

وطن النهار

أعلنت المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد، اطلاق النظام الآلي الجديد، مشيرة إلى ان اجمالي الخدمات الالكترونية التي ستصل اليها الهيئة بشكل تدريجي تبلغ 140 خدمة «اونلاين» عبر الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة.

وأكدت المزيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح امس على مسرح الهيئة بالرقعي، حرص الهيئة توفير جميع الخدمات وتسهيل الاجراءات على الجمهور دون الحاجة لمراجعة الادارات، موضحة ان النظام الالكتروني المطور يوفر كل الخدمات والاجراءات لاسيما الخاصة بالقطاع الاهلي.

من جانبه، اشار مدير ادارة الارشاد والتوظيف ايوب الايوبي، إلى اعتماد تقديم جميع الخدمات التي تخص الارشاد والتوظيف عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وهي مكافأة الخريجين والفرص الوظيفية والتأمين ضد البطالة وبدل البحث عن عمل، مؤكدا ان جميع المعاملات اصبحت الكترونية.

وأوضح ان الموافقات ستكون آلية عند تقديم المعاملة، لذا يتوجب على المتقدم تسجيل يوزر وباسوورد ومن ثم اختيار المعاملة ورفع المستندات الخاصة بذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة من قبل الموظف المختص دون الحاجة لمراجعة الادارة.

من جهته، اكد مدير ادارة تقدير الاحتياج مساعد المطيري، الاستغناء عن المراجعات الورقية، اذ جميع المعاملات اصبحت تقدم عبر الأنظمة الآلية سواء النماذج الالكترونية أو خدمة اسهل، مشيرا إلى ان انجاز المعاملة اصبح الآن بوقت قياسي، حيث يمكن انهاء الاجراءات في نصف دقيقة من خلال الربط الآلي، اي في نفس يوم الطلب عبر الخدمة الالكترونية.

وكشف المطيري، عن اعتماد آلية جديدة لتقدير الاحتياج باضافة بعد التعديلات، من خلال اعادة تقييم بيانات المنشآت وربطها بالعمالة والمهن الموجودة، مبينا ان اجراءات التقدير على العقود وليس على المنشآت.

وفيما يخص بتربية الأغنام، قال: ان هناك تسجيل شهادات البيطرة الخاصة بهم للحصول على رقم مدني بالمنشأة التي يمكن من خلالها استخدام الخدمة، مؤكدا على العربات المتنقلة الحصول على تحديد موقع من البلدية والتجارة.

وحول تغيير المسميات والمهن، اكد ان الهيئة اعتمدت الدليل الخليجي الموحد بهذا الشأن، اذ بناء على هذا الدليل نعمل على فلترة المهن وفق الأنشطة، وفيما يتعلق بالعمالة التي تجاوزوا سن الـ 60 عاما، قال ان لم يستطيعوا التحويل إلى الالتحاق بعائل، فعليهم مغادرة البلاد ولا استثناء لأحد، وذلك يشمل الشركاء الذي يقل رأس مالهم عن 100 الف دينار.

بدورها، اكدت مدير ادارة نظم المعلومات في الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة رباب العصيمي، ان خطة الهيئة تهدف إلى ميكنة جميع الاجراءات عن طريق «اسهل» خلال الشهور الست القادمة ليعمل النظام بشكل كامل، مبينة انه الان يتم التشغيل للخدمات الاساسية التي يطلبها الجمهور وصاحب العمل، آخذة بالاعتبار في نفس الوقت بان هناك بعض المميزات ستخرج تباعاً مثل الموقع الخاص لتسجيل العقود الحكومية بحيث كل جهة حكومية يكون لديها موقع تستطيع تسجيل العقد ومتابعته.

وأشارت العصيمي، إلى ان الموارد البشرية يدرس موضوع وضع رسم مالي لاشتراك خدمات الهيئة الالكترونية أو ابقائها مجانية، مبينة انه لم يتم اصدار قرار بعد وذلك حتى شهر ابريل المقبل.

وقالت: اطلقنا 16 خدمة عبر النظام الآن والأسبوع القادم اطلاق خدمات تقدير الاحتياج وسيكون النظام يعمل 100 %، كما ان الخدمات المقدمة عبر نظام اسهل ستبقى فيه ولن تفعل في ادارات العمل حتى الدخول إلى المرحلة الخامسة.

وبينت انه تم ربط النظام الآلي مع 13 جهة، كما الربط مقبل مع الجهات المعنية بشأن العقود الحكومية، مشيرة إلى ان هناك خدمات آلية بحته ولا تتدخل اليد البشرية بها وترد على صاحب المعاملة وفق النظام، عدا المعاملات التي تحوي مرفقات تحتاج تأكيد وفحص الموظفين.

بدوره، قال مراقب ادارة علاقات العمل علي الدلماني، ان الادارة مستمرة في تلقي البلاغات، حيث انه قائم على مدار الساعة ونتعامل مع جميع الشكاوى العمالية من خلال الفرق المختصة، مبينا انه «لا تحويل للمتغيبين على ملف الادارات، ولايمكن تحويلهم وانهاء النزاع بعد مرور الـ 60 يوما من تقديم بلاغ التغيب.

ولفت الدلماني إلى امكانية التحويل بعد الحصول على التنازل أو حكم قضائي، ليتم تعديل الوضع عند وزارة الداخلية، مؤكدا ان الهيئة تقوم بمخاطبة الجهات الحكومية على الشكاوى العمالية المسجلين على العقود الحكومية، كما اننا نستدعي الشركات واصحابها والعاملين للعمل على استرجاع الحقوق لأصحابها.

من ناحيته، قال مدير ادارة الارشاد والتوظيف امين الأيوبي، ان المواطن يستطيع تقديم طلب التوظيف عبر النظام الآلي، كما يمكنه الاطلاع على الفرص الوظيفية والتقديم على بدلات البطالة ومكافأة الخريجين، مبينا ان انجاز المعاملات يتم خلال الدوام الرسمي.

تقوية النظام

قالت رباب العصيمي، انه تمت اضافة عدد كبير من السيرفيرات، حيث عملنا النظام ليكون قادرا على استيعاب جميع المعاملات وارشفتها، مشيرة إلى ان هناك صيانة دورية على النظام كما يوجد في كل ادارة فنيون يعملون مباشرة على معالجة اي خلل.

قرار الـ «60» نافذ

أكد مساعد المطيري، ان الغاء الترخيص والغاء الملف، آخر اجراء يعمل فيه، حيث لا يتم الا بعد انهاء جميع العمالة المسجلة على الملف، مشيرا إلى ان قرار (60) نافذ ولا يوجد اي استثناء لاي مهنة، لافتا إلى مخاطبة الجهات الحكومية للاستغناء عن توقيع الموظف واعتماد باركود، ذلك الموجود على الشهادة وجميع مستندات الهيئة، موضحا انه مع النظام الجديد تصدر من دون توقيع وعليها الباركود.

