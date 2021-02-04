«التجارة»: 890 ديناراً لاستقدام العمالة المنزلية.. و390 لـ«الشخصي»

وطن النهار

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا حددت فيه سعر استقدام العمالة المنزلية بحيث يكون 890 دينارا عن طريق المكتب، و390 دينارا في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب ويتحمل صاحب العمل قيمة الحجر الصحي المؤسسي والتذكرة في المنصة. بدوره قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي انه حرصا من وزارة التجارة والصناعة على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، تم تحديد اسعار سعر استقدام العمالة المنزلية بحيث يكون 890 دينارا عن طريق المكتب، و390 دينارا في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب ويتحمل صاحب العمل قيمة الحجر الصحي المؤسسي والتذكرة في المنصة، داعيا المواطنين والمقيمين الى الابلاغ عند اي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن 135 الخاص بشكاوى حماية المستهلك او الواتس آب 55135135، موضحا ان هذه الأسعار هي الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية، ولا يسمح بتجاوزها. وشدد الرشيدي على ان وزارة التجارة والصناعة «لن تتوانى عن تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقانون المعمول بها». وأشار الى ان كل من يخالف هذا القرار تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الانجاز في السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد اسعارها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 على ان يسري العمل بالأسعار الواردة بهذا القرار، من تاريخ العمل به، ويلغى العمل بأي قرارات تخالف ما ورد بهذا القرار.

