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أول النهار

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سمو الأمير وسمو ولي العهد استقبلا الغانم والخالد والصالح


استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.


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