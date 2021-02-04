الخالد تسلَّم رسالة خطية من نظيره المصري

أول النهار

استقبل سموه الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف أمس سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى الكويت طارق القوني حيث سلم سموه رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية د. مصطفى مدبولي. واستقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر في ديوان عام الوزارة أمس الأربعاء سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة عبدالفتاح عبدالله حسن وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية. واستقبل وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية. تم خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الوثيقة والمميزة التي تربط البلدين وسبل الارتقاء بها على المستويات كافة وفي مختلف المجالات كما تم مناقشة أبرز التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركتين الوزير المفوض حمد المشعان ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

