بوشهري: غرس روح الولاء والانتماء للوطن

أول النهار

أكد محافظ محافظة مبارك الكبير اللواء م محمود بوشهري أن الاحتفالات بالأعياد الوطنية تفرض أن يكون العلم مرفوعا بكل المؤسسات الحكومية والخاصة والبيوت وتزين مختلف المناطق والمنشآت وقال ان ذلك ليس مجرد زينة تتحلى بها الكويت، إنما هي نبراس لنا ولأبنائنا ولأجيالنا القادمة في زرع روح الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي. وقال إن احتفال الوطن بذكرى عيد الاستقلال الـ 60 وعيد التحرير الـ 30 والتي تقام هذا العام تحت شعار «للسلام وطن» هي ذكرى غالية على نفوس أهل الكويت، منوها بأن المناسبة تجسد روح الانتماء والولاء لهذا الوطن ووحدة وتكاتف هذا الشعب بكل طوائفه خلف قيادته الرشيدة، والتي كانت لها الدور الكبير في الوحدة والتآلف والتكاتف والمصالحة فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت بجهود صاحب السمو الأمير الراحل وقائد العمل الإنساني الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، وامتدادا لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد أمير البلاد المفدى الذي أكمل الجهود التي قام بها الأمير الراحل والتي تكللت بالنجاح والمصالحة، وهذا الذي يتميز به حكام الكويت منذ الأبد، وهذا ما يميز شعار الاحتفالات بالأعياد الوطنية لهذا العام وهو «للسلام وطن».