«القُصّر» رفعت «العلم»

أول النهار

احتفالاً بالأعياد الوطنية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية اللازمة التي تتخذها دولة الكويت لمكافحة فيروس كورونا المستجد، نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر ضمن ترتيبات خاصة ومشاركة محددة العدد فعالية رفع العلم بمناسبة العيد الوطني وذكرى التحرير بمشاركة المدير العام بالإنابة المهندس حمد عبد اللطيف البرجس ونواب المدير العام ومديري الإدارات وبعض الموظفين. وأوضحت رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية في الهيئة تماضر العمر أن احتفال هذا العام كان استثنائيا ومختلفا جراء جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها. وأضافت أن الهيئة حرصت على تنفيذ انشطة محدودة تتوافر بها عدد من الشروط التي تضمن مراعاة التعليمات الصحية وإجراءات التباعد ومنها تزيين مقرات الهيئة وبعض لأنشطة الأخرى وذلك لتعريف أبنائنا القصّر بهذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الولاء والانتماء لوطننا الغالي.