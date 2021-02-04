غلق كل الأنشطة التجارية

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فرض مجلس الوزراء اجراءات مشددة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا وزيادة حالات الاصابة بمرض كوفيد -19 حيث قرر في اجتماعه الاستثنائي امس اغلاق جميع الانشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً اعتبارا من يوم الأحد المقبل باستثناء الصيدليات ومنافذ بيع الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

كما قرر المجلس اغلاق صالات استقبال الزبائن في المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل بالاضافة الى الاغلاق الكامل للاندية الصحية والصالونات ومحال العناية الشخصية والمنتجعات وصالات الاحتفالات ومراكز التجهيزات الغذائية اعتبارا من يوم الاحد المقبل.

ومنع المجلس كل التجمعات بما فيها الاحتفالات بالاعياد الوطنية ووقف النشاط الرياضي في البلاد. وحدد المجلس مدة هذه القرارات بشهر قابلة للتمديد.

كما قرر المجلس منع دخول غير الكويتيين للبلاد ولمدة اسبوعين اعتبارا من الاحد المقبل ماعدا أقارب الكويتيين ومرافقيهم من العمالة المنزلية وكذلك العمالة المنزلية المسجلة في منصة بالسلامة.

وفرض مجلس الوزراء الحجر المؤسسي على العائدين للبلاد في الفنادق لمدة 7 ايام على ان يستكملوا باقي مدة الحجر في المنزل وذلك بالتسجيل في منصة كويت مسافر اعتبارا من يوم الأحد 21 فبراير الحالي.

وكلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية فرض قائمة جزاءات وعقوبات على الموظفين غير الملتزمين بالاشتراطات الوقائية واهمها لبس الكمام.

وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء قررت الحكومة تأجيل اقساط المسجلين في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام.

وكان وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح شدد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية حتى لا نعود الى المربع الاول في مواجهة الوباء.

وقال: للاسف شهدنا خلال الاسابيع الماضية زيادة في حالات الاصابات بسبب التهاون بالاجراءات الصحية واقامة الحفلات والتجمعات الامر الذي قد يقودنا الى ارض هشة لمواجهة الجائحة العالمية.

واضاف: اوجه رسالة للمختصين وغير المختصين ممن يوجهون الناس للتهاون والتقليل من خطر الوباء واقول لهم اتقوا الله في وطنكم واهلكم وندعو الجميع للاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وقال: ليعلم الجميع اننا امام منعطف تاريخي في التعامل مع الوباء والمسؤولية تقع على عاتق الجميع.

بدورها قالت الوكيل المساعد للصحة العامة د. بثينة المضف ان الكويت لم ترصد اي حالة من السلالة الافريقية حتى الآن مؤكدة ان عودة الطلبة للمدارس مرتبط بالاستقرار الوبائي في البلاد.