«هيئة القوى العاملة» تلغي 7 آلاف إذن عمل

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ألغت هيئة القوى العاملة، 6 آلاف و959 اذن عمل خلال الايام القليلة الماضية، بواقع 3 آلاف و554 اذنا لسقوط الاقامة خارج البلاد، وألفين و790 للسفر النهائي، و439 للوفاة، و161 للتحويل الى التحاق بعائل، و15 للتحويل الى القطاع الحكومي.

وأكدت الهيئة، في آخر احصائية للخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر موقعها، انها انجزت نحو 125 ألفا و236 طلبا توزعت بين انهاء المعاملات الخاصة بالهيئة من تحويل وتجديد اذن عمل واصدار اذن جديد.

وأشارت الى انها انجزت خلال الفترة من 12 ينايرالماضي وحتى 1 فبراير الحالي، 70 ألفا و728 تجديد اذن لعمالة وافدة و259 تحويلا لنفس صاحب العمل، و2735 اصدار اذن عمل تحويل داخل القطاع الأهلي، و5 الغاء مفوض بالتوقيع.

وأشارت الى انها انجزت 480 معاملة تحديث بيانات الاتصال لموفض بالتوقيع وألفين و634 تسجيل مركبة مملوكة، و22 الفاً و113 طباعة شهادة اعتماد توقيع على ملف، مشيرة الى الغاء 829 اشعار تسجيل عمالة وطنية و55 الغاء مفوض بالتوقيع، مؤكدة انجاز 65 تعديل مفوض بالتوقيع و37 تجديد اذن عمل لعمالة وافدة و439 الغاء اذن العمل لوفاة العامل و161 الغاء اذن العمل للتحويل الى التحاق بعائل.

وأكدت انجاز نحو 3 آلاف و554 الغاء اذن العمل لسقوط الاقامة خارج البلاد، و330 اشعار تسجيل عمالة وطنية و146 اضافة رقم هاتف المفوض بالتوقيع و434 شهادة استيفاء نسبة عمالة وطنية، مشيرة الى ان هناك 40 الفاً و871 عدد الشركات المستفيدة من الخدمات منذ الاطلاق.