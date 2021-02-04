حمادة: خزينة الدولة قاربت على النفاد

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أكد وزير المالية خليفة حمادة ان المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوماً بالكامل من قبل صندوق احتياطي الأجيال القادمة. (طالع ص08)

جاء ذلك تعقيبا على تقرير وكالة فيتش العالمية التي ابقت تصنيف الكويت السيادي عند AA مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأضاف حمادة: ان المالية العامة للدولة تعاني من اختلالات هيكيلة تتعلق بالايرادات والمصروفات السنوية، ادت الى قرب نفاد السيولة في خزينة الدولة صندوق الاحتياطي العام، ومن اهم اولوياتنا في السلطة التنفيذية في المرحلة القادمة هو تعزيز السيولة في الخزينة وكانت وكالة فيتش قد حذرت في تقريرها من مخاطر استمرار استنزاف سيولة الاحتياطي العام للدولة على التصنيف السيادي، ما لم يكن هناك حل لأزمة السيولة.



وتوقعت الوكالة عدم تمرير قانون الدين العام ونفاد سيولة الاحتياطي خلال اشهر قليلة، قائلة ان المخاطر تكمن جذورها في التوتر السياسي والمؤسسي الذي يفسر عدم وجود اصلاحات ذات مغزى لمعالجة العجز المالي الذي بات عند مستوى خانتين رقميتين.

وحذرت الوكالة من اضطراب اقتصادي كبير قد يحدث مع نفاد سيولة الاحتياطي، موضحة ان جهود تقليص العجز المالي والاصلاح تواجه انقسامات سياسية راسخة.

وقالت ان استمرار استنزاف الاحتياطات يؤثر مستقبلا في التصنيف، وأن نفاد السيولة يحد من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الضرورية، مشيرة الى تجديد الحكومة موارد الاحتياطي العام دون تشريع من مجلس الأمة.

وتوقعت الوكالة عجزا بقيمة 6.7 مليارات دينار في ميزانية 2020/2021 و7.5 مليارات في 2021/2022.

وأشارت الى ضعف متوقع في ارصدة الموازين المالية والخارجية للكويت، مستغربة من ان 80%من الكويتيين يعملون في القطاع العام ما يمثل ضغطاً على الرواتب.

وكشفت ان الحكومة خصصت 740 مليون دينار لمواجهة كورونا ودعم القطاع الخاص.

وبينت الوكالة ان القطاع المصرفي المحلي يتمتع بمعدلات رسملة جيدة ومنظم من قبل المركزي.

فيما قال اقتصاديان لـالنهار حول التقرير تلك التحذيرات تؤكد انه قد حان وقت الحسم تجاه الفساد والهدر.