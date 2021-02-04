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«الخارجية» للمواطنين: لا تسافروا

سميرة فريمش
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الخميس 04 فبراير 2021

دعت وزارة الخارجية متمثلة في - الادارة القنصلية - في بيان لها المواطنين الراغبين بالسفر في الوقت الراهن الى تجنب السفر نظرا للأوضاع الاستثنائية التي تشهدها دول العالم جراء جائحة كورونا والاجراءات المشددة التي تتخذها في سبيل مواجهة التداعيات الخطيرة لتحور الفيروس وسرعة انتشاره. وشددت الوزارة على المواطنين الذين يضطرون للسفر للضرورة القصوى الى توفير تأمين صحي يغطي الامراض كافة بما فيها فيروس كورونا يكون صالحا طيلة فترة السفر، وأهمية الالتزام التام بالارشادات والبروتوكولات الصحية في الدول المعنية، ومتابعة ما يطرأ عليها من تحديثات او تغييرات فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الاجراءات التي تتخذها مختلف دول العالم متسارعة ومتغيرة وقد تكون من غير اعلان مسبق.


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