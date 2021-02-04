302 مليون دينار خسائر البورصة

الأولى

سيطر اللون الأحمر على البورصة أمس، مع تصاعد الحديث عن عودة للإغلاق، ومزيد من الاجراءات التحفظية، في ظل مخاوف تصاعد اصابات كورونا وظهور اوبئة جديدة، حيث هبطت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 302 مليون دينار.

وهبط السوق الأول بمعدل 0.92 في المئة وبنحو 58.19 نقطة من 6283.01 نقطة إلى 6224.82 نقطة، كما تراجع المؤشر العام أيضاً بنسبة 0.9 في المئة، وبنحو 51.8 نقطة من 5752.79 نقطة إلى 5700.91 نقطة.

كما هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 39.3 نقطة ليرتفع من 4708.88 نقطة إلى 4669.59 نقطة، وسجل مؤشر الرئيسي 50 انخفاضاً بنسبة 0.95 في المئة وبنحو 46.55 نقطة ليرتفع من 4870.41 نقطة إلى 4823.86 نقطة.