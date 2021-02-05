الإغلاق.. خراب بيوت

وطن النهار

فور صدور قرارات مجلس الوزراء اثر اجتماعه الطارئ الذي انعقد مساء الأربعاء كسا السخط والضجر والتأفف وكل مظاهر الأسى والأسف والاستياء وجوه أصحاب الأندية الصحية، وصالونات الحلاقة، ومحال التجزئة وغيرها من الأنشطة التي ستضطر الى اغلاق أبوابها وعدم استقبال روادها وزبائنها من الثامنة مساء الى الخامسة صباحاً.

القرارات التي شملت وقف تأجير القاعات والمخيمات واغلاق صالات المطاعم وايقاف العمل في الاندية الصحية أصابت أصحاب تلك المشروعات في مقتل، ونزلت على رؤوسهم كالصاعقة، لأنها - في نظرهم- تقضي على ما تبقي من آمالهم وأمانيهم في عودة الحياة الطبيعية الى الكويت ليتنفسوا الصعداء بعد أن حجبت عنهم قرارات الاغلاق الماء والهواء سواء في بدايات أزمة جائحة كورونا أو عقب صدور القرارات الحكومية الجديدة.

«النهار» قامت بجولة في عدد من تلك المشروعات، وسجلت انطباعات أصحابها وزبائنها التي اتضح من خلالها كم الألم الذي يعتصرهم، والخسارة التي تكبدوها من قبل وسيستمرون في تكبدها اليوم وغداً ما قد يؤدي الى اشهار افلاسها والتوقف الكامل عن نشاطها.

في أحد الأندية الصحية قال المسؤول التنفيذي عنه: والله ما أدري شنو نسوي الخسائر تلاحقنا والحكومة لا تجد إلا نحن وكأننا الطوفة الهبيطة.

وأضاف: لقد التزمنا التزاماً كاملاً بالاجراءات الاحترازية التي فرضت علينا، ولم نخالفها أبدا ونفذنا كل الاشتراطات والضوابط التي ألزمتنا بها الجهات المسؤولة، ثم فوجئنا بقرار الاغلاق الذي لا يحمل إلا معنى واحداً هو وقف الحال وتسكير المكان في انتظار الفرج من الله.

ومضى يقول: هل ثبت لدى المسؤولين أن الأندية الصحية هي السبب في تزايد الاصابات بفيروس «كورونا»؟ وهل ضبطت السلطات مخالفات أو تجاوزات في عدد من هذه الأندية؟

أما أن الأمر يتم بغير دراسة ولا نظر في العواقب والمآلات؟

وقال مسؤول في ناد صحي آخر: أفهم أن تساعد الحكومات مواطنيها على تجاوز ما خلفه «كورونا» من خسائر، وأفهم أن تفرض من الضوابط ما تشاء، لكني لا أفهم أبداً أن تلجأ الى الاغلاق، خصوصا أنها تسمح لقطاعات كثيرة بالعمل، رغم أن تلك القطاعات يرتادها ويعمل فيها أعداد هائلة تفوق بكثير من يرتادون الأندية الصحية.

واستطرد: قرار الاغلاق خراب بيوت للعمال ولأصحاب العمل، فالكل متضرر، والكل خاسر فمن ياترى المستفيد؟

وفي أحد الصالونات الرجالية كان المكان مكتظا، والكل ينتظر دوره ليحلق قبل أن يحين موعد الاغلاق يوم الأحد المقبل.

وقال صاحب الصالون: ليس أمامي سوى الامتثال للقرار، واغلاق المكان، ولكني مضطر لتلبية دعوات الزبائن في منازلهم، ولو كان ذلك مخالفا لأنه في النهاية لن يدفع أحد عني ايجار المكان، ولن يرحمني صاحب العقار، بل سيهددني بالطرد والابعاد.

وأضاف: كما ترى نلتزم بكل الضوابط والاجراءات ولا نتجاوز أبداً، وهكذا الزبائن، لكن ظهرنا ضعيف ولا نجد من يدافع عنا، ولذلك نكون دائماً في مقدمة الأنشطة التي يشملها الاغلاق والتعطيل.

واستطرد: ما لنا إلا الصبر، وسوف نعمل في البيوت لأنه لابد مما ليس منه بد، وإلا فمن أين نأكل ونشرب؟ ومن أين ندفع نفقات الأسرة وايجارات المحال؟

أما في محال التجزئة فكان الوضع أفضل الى حد بعيد إذ قال صاحب أحد المحال: ما في فرق بين الاغلاق الساعة 8 أو الساعة 10 لقد كنا نغلق في العاشرة تقريباً، والآن سنوصد الأبواب قبل هذا الموعد بساعتين، لكننا أهون من غيرنا وأقل تضرراً.

واردف: إن ما أقدم عليه مجلس الوزراء خير من الحظر الجزئي أو الكلي الذي كنا نتوقع أحدهما، والحمد لله أن الأمر توقف عند هذا الحد.

وبعد جولة «النهار» في الاماكن التي شملها قرار الاغلاق كانت المحصلة هي أن بعض أصحاب تلك المشروعات أصبحوا بالفعل على شفا التسكير الكلي لأن الخسائر فادحة والمسؤوليات تقصم الظهور.

