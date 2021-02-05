المنفوحي: تطبيق القانون على مخالفي الإغلاق

وطن النهار

أصدر مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي قرارا اداريا يقضي باغلاق جميع الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم الثاني باستثناء منافذ التسوق للاغذية والمستلزمات الصحية والتموينية، مشددا على اغلاق صالات استقبال المطاعم من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الخامسة من فجر اليوم الثاني على أن يكتفى بالطلبات الخارجية والتوصيل.

وأشار المنفوحي في تصريح صحافي الى ايقاف العمل بأنشطة الأندية الصحية ومحال العناية الشخصية التي تتضمن الصالونات ومحال الحلاقة والمنتجعات الصحية.

وشدد على جميع المحال بجميع أنشطتها والمسموح بفتحها بهذا القرار الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة تجنبا للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.

