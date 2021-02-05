الساير لتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة

وطن النهار

طالب النائب مهند الساير، مجلس الوزراء بضرورة مراجعة القرارات الخاصة بمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا ومعالجة آثارها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الساير في تصريحات بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة ان هذه القرارات أضرت بأصحاب هذه المشروعات وتسببت لهم في خسائر كبيرة والبعض منهم أصبح مهددا بالسجن، واذا لم تكن هناك مراجعة لهذه القرارات أو تعويض أصحاب المشروعات فستكون المحاسبة شديدة.

وقال «اليوم لديكم اجتماع في مجلس الوزراء وهذه رسالة لكم اذا لم يكن هناك تراجع عن القرارات الخطأ أو تعويض لكل صاحب مشروع تعثر ستكون هناك محاسبة لن ترحم أحدا».

واستغرب الساير أن تعيد الحكومة نفس أخطائها السابقة وتتخذ قرارات تضر المواطنين خصوصا العاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى أنه قبل أكثر من 6 أشهر تحدث المسؤولون عن موجة ثانية لكن كالعادة جاءت القرارات عشوائية يتضرر منها المواطنون. وأضاف «ما أشبه اليوم بالبارحة..الحكومة أصدرت قرارات أمس بخصوص جائحة كورونا الموجة الثانية، واستذكر فبراير 2020 حيث صدرت نفس الاجراءات ونفس التصريحات، وكانت المشكلة أن الجائحة جديدة على العالم لكن بعد مرور سنة كاملة تواترت الاجراءات الخطأ من دون مبرر».

وأكد الساير أن القرارات التي صدرت أمس تدمر كل مواطن يعمل في القطاع الخاص وخاصة أصحاب المشروعات الذين هم آخر اهتمامات الحكومة للأسف.

وبين أن الحكومة دائما تتحدث عن اصلاحات اقتصادية لكن الى اليوم لم نر سوى تدمير واستنزاف المدخرات البسيطة.

ولفت الساير الى أن الحكومة لا تعرف حتى الآن حجم الخسائر التي يتعرض لها المواطنون في القطاع الخاص من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بينما تهتم دائما بالشركات الكبيرة وتجدها أول من تقدم المقترحات لانقاذ هذه الشركات.

وأضاف أن المواطنين الذين يوفرون على ميزانية الدولة وكانت تشجع الدولة دائما توجهاتهم بالعمل في القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة يلاحظ أن القرارات التي تصدر تدمرهم.

وقال الساير «أنا لا أستغرب أن الوزير الذي يبلغ دخله الشهري أكثر من 10 آلاف دينار كيف يفهم معاناة شخص التزاماته الشهرية تبلغ أكثر من 10 آلاف دينار.. هذا الوزير بعيد عن المشهد بالكامل ويصدر قرارات خطأ تتحمل الناس تبعاتها».

وتساءل الساير «ألا يوجد شخص عاقل يبلغ بحجم الخسائر اذا أصحاب هذه المشروعات دخلوا السجن وتدمرت أسرهم أو أن جزءا كبيرا منهم عادوا الى الحكومة» موضحا أن الحكومة ستتحمل في حالة عودتهم للعمل فيها كلفة تبلغ 10 أضعاف الكلفة فيما لوتم انقاذهم بقرارات يفترض أن تكون مدروسة ومسبوقة.

وأشار الساير الى أن القرارات الحكومية استنزفت المواطنين وجيوبهم والصفوف الأمامية رغم الحديث عن تقديم مكافأة لهم.

