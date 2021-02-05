«الصحة»: وقف الإجازات الدورية للموظفين كافة

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا تعميماً يقضي بوقف منح الاجازات الدورية لجميع الموظفين نظرا للوضع الصحي الوبائي العالمي والمستجدات المحلية، وذلك اعتبارا من 7 الحالي ولمدة 3 أشهر. منع دخول غير الكويتيين لا يشمل الخدم أعلنت الادارة العامة للطيران المدني، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء، فقد تقرر منع الركاب غير الكويتيين من دخول البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/2/2021 ولمدة أسبوعين. ويستثنى من القرار أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم والعمالة المنزلية المسجلة في منصة «بالسلامة».