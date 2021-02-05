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وطن النهار

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إجراءات مشددة ضد المزارع المخالفة

فايز الزعل
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الجمعة 05 فبراير 2021

اكد مصدر مطلع في البلدية أن لجنة الاشتراطات الصحية وضعت حزمة من الاجراءات ضد النشاطات التي تمارس عملها، وتخالف الحظر وقد تساهم في زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا. وقال ان اللجنة ستخاطب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشديد رقابتها ومنع الفعاليات التي تتم في المزارع والجواخير، والتي تكثر فيها التجمعات من خلال منع الدواوين واقامة بعض المناسبات الاجتماعية والمطاعم التي تستغل من بعض الجواخير لاقامة مطابخ مركزية، لتزويد الحفلات التي تتم بهذه المناطق بالولائم. وأوضح المصدر ان من ضمن القرارات التي سيتم تفعيلها اغلاق أي فندق يقوم بتأجير قاعاته للمناسبات المختلفة، سواء للأعراس أو لاقامة الحفلات. وأشار الى أنه سيتم تفعيل خط ساخن يتم العمل فيه اعتباراً من الأحد المقبل، لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين عن أي تجمعات تحصل بطريقة تساهم في انتشار الوباء.


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