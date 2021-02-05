«ربكة» في الطيران.. وحيرة اقتصادية

وطن النهار

«إغلاق دون تعويض او تحفيز.. باطل»، هكذا عبر بعض أصحاب الصالونات بنوعيها الرجالي والنسائي والنوادي( تحفظوا على ذكر أسمائهم)، على قرار الإغلاق المفاجىء لهم والذي أصابهم بالدهشة والصدمة، في حين أكد بعضهم القيام باعتصام أمام مجلس الأمة غدا السبت الساعة الواحدة ظهراً. وأشارت مصادر موثوقة لـ «النهار» أن ما يحدث هو قرار ارتجالي، فنشاطنا حريص على التباعد الاجتماعي والاشتراطات الصحية، متسائلة: لماذا تم استثناء قطاع الصالونات والنوادي وحده دون غيره من الأنشطة الموجودة في الدولة ليكون إغلاقه 24 ساعة . وأفادت أنه في حال الإغلاق للصالونات والنوادي، على الحكومة دفع الإيجارات والرواتب الخاصة بالموظفين، مضيفة لن نسمح مرة أخرى بالإغلاق دون أن يكون هناك تعويض وبرنامج تحفيزي يساعدنا على الصمود في وجه عاصفة الإغلاق. وقدرت المصادر عدد المشاركين في الاعتصام بحدود 200 من أصحاب الصالونات النسائية والرجالية، مضيفة هناك الكثير من التجمعات ستنضم إلينا من المطاعم والنوادي الصحية والمولات التجارية التي ستتضرر بشدة من الإغلاق.

وبينت أنه تم التواصل مع وزير التجارة ووزير العدل ونواب من مجلس الأمة، ولكن لا قرار حتى الآن.

وفي السياق ذاته، اشتعلت أسعار تذاكر الطيران بشكل خرج عن السيطرة، حيث بلغ سعر تذكرة الترانزيت القادم من دبي واسطنبول ومسقط إلى الكويت تجاوزت 1000 دينار للتذكرة، حيث أشار مصدر لـ «النهار» أن هناك تهافتاً كبيراً على مكاتب السفر للحجز قبل تنفيذ القرار. وأفادت أن مديرين تنفيذيين طلبوا طائرات خاصة بسعر 25 ألف دولار للعودة إلى الكويت، بسبب غياب الأماكن على كل رحلات الطيران القادمة. ولفتت أن هناك مسافرين من المقيمين في دول الترانزيت منذ شهر ونصف الشهر وتقطعت بهم السبل وأنفقوا كل ما لديهم، ولم يعد أمامهم خيار سوى العودة لبلدانهم. وعبرت مصادر في قطاع المطاعم عن استيائها الشديد من قرار الحظر، قائلة : كنا نتأمل مزيداً من الانفتاح في شهر فبراير لكن جاء القرار صدمة لنا جميعاً، مشيرة إلى توطين الركود وزيادة الأعباء على قطاع المطاعم والفنادق بشكل عام. وأفادت المصادر أن الافلاسات تتزايد بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، رغم أنه يضم الآلاف من الموظفين، سيكون مصير معظمهم التفنيش في حال عدم مراجعة القرارات.

