الفضالة: من سيدفع ثمن عودتنا إلى المربع الأول؟

وطن النهار

طالب النائب يوسف الفضالة مجلس الوزراء مراجعة قرارات الاغلاق والتراجع عنها، مشددا على وجوب استمرار فتح الانشطة، ويكفي ما اصاب اصحاب المشروعات من قراراتكم، وانتم على علم بان المشكلة عندكم في المنافذ البرية والجوية.

وعلق على قرارات مجلس الوزراء الخاصة باغلاق الاندية الصحية ومحلات اخرى وصالونات الحلاقة وتبرير زيادة الحالات من هذه الانشطة، قائلاً: اراها ليا لعنق الحقيقة وبعد تجربة سنة لم يستفد مجلس الوزراء من ان المشكلة ليست في عمل المشاريع ومازالت قراراتهم تضر المشاريع.

وبين ان البلاء من المطار وقدوم افراد من دول محددة ذكرناها في السابق، وانا اقول لوزير الصحة والحكومة انتم الا تتقون الله بالكويت حين تخرج وزيرة الهجرة المصرية وتقول نحاول ادخال اكبر عدد من الجاليات الى الكويت قبل اغلاق المطار، ألا تتقون الله كحكومة، الا تحاولون اغلاق المطار بوجه هذه الجاليات سواء بالقدوم المباشر او عبر الترانزيت.

وتساءل الفضالة؛ من سيدفع الضرر جراء اعادتكم لنا الى المربع الاول، وبينما تريد المشروعات مساعدتهم واخراجهم من المأزق، تأتي الحكومة عليهم من جديد بقرارات مستغربة، تارة تقولون ان اسباب الزيادة هي التجمعات واسباب اخرى ثم تقررون اغلاق الانشطة التجارية وما علاقة هذا بذاك، ويجب على مجلس الوزراء مراجعة القرار وليست المرة الاولى التي تتراجعون فيها، فسبق ان غيرتم قرار فتح مراكز الترفيه بعد نصف ساعة من صدوره، وواضح اين تخبطكم والرؤية غائبة عنكم، ومررنا بانتخابات برلمانية شارك بها عدد هائل من المواطنين ولم نر زيادة الاصابات، لكن اصراركم على فتح المطار امام جاليات تزور فحص الpcr وبالتالي انتم اتقوا الله في الكويتيين وكفوا اياديكم عنهم، والناس تحاول ان تلتزم لابعد مدى انما انتم التزموا باجراءاتكم وكونوا حازمين وواجهوا الغير.

