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وطن النهار

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الشاهين: نرفض الانتقائية والمزاجية


أوضح النائب أسامة الشاهين أنه لا مجال للانتقائية والمزاجية في دولة القانون مستغربا قرارات مجلس الوزراء باغلاق بعض المحال والأنشطة معلنا عن توجيه سؤال برلماني إلى وزير الصحة لمعرفة ما مدى ارتباط هذه الأنشطة مع زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا وهل اتخذت القرارات بناء على دراسة وبائية أم أن الأمر مجرد مزاجية.
وأكد الشاهين : أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة لاقت استغرابنا جميعا، لذلك تقدمت بسؤال إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن مدى الارتباط بين الأنشطة التي قرر مجلس الوزراء إغلاقها دون غيرها والزيادة في إصابات كورونا،خصوصا مع ما يتردد بين المواطنين من أن زيادة الإصابات سببها استخدام بعض الحيازات وقدوم بعض الطائرات .وتساءل لماذا كانت الضربة الحكومية قاتلة للأندية الصحية والعناية الشخصية؟


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