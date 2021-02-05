وزير الدفاع: الحرس الأميري فرسان الحماية والفداء

وطن النهار

قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي، بزيارة تفقدية لهيئة الحرس الأميري رافقه فيها رئيس الأركان الفريق الركن خالد الصالح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار قادة الجيش.

كان في استقبال الوزير لدى وصوله رئيس هيئة الحرس الأميري العميد الركن حمد الصالح وعدد من قيادات الهيئة، حيث اعرب عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة، التي تعكس حرص واهتمام الوزير بأبنائه وإخوانه منتسبي الحرس الأميري، ودافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتميز.

وقد استمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مستهل زيارته إلى إيجاز مفصل عن المهام والواجبات المنوطة بهيئة الحرس الأميري وطبيعة البرامج التأهيلية والتدريبية التي يخضع لها منتسبوها، كما شهد خلال الزيارة عرضاً ميدانياً لطابور الوحدات بالهيئة.

بالإضافة إلى عرضٍ للآليات والمواكب وفنون ومهارات الرماية.

ونقل في زيارته التفقدية تحيات وتقدير صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، لمنتسبي الحرس الأميري على جهودهم المخلصة، وعلى عطائهم المتواصل والدؤوب لحفظ أمن وسلامة واستقرار بلدنا الحبيب.

وأكد في كلمة له على أن هيئة الحرس الأميري تعتبر من وحدات الجيش الاستثنائية في مهامها وواجباتها، والفريدة في تميزها ونشاطها، والمتفوقة في عطائها وبذلها، ومنتسبوها هم «فرسان الحماية والفداء» الذي يحملون على عاتقهم مسؤوليات ومهام كبيرة تتطلب منهم أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من الاحترافية في التأهيل والأعداد الذهني والبدني لكي يتمكنوا من القيام بواجباتهم والمحافظة على مستوى أدائهم ودرجة جاهزيتهم واستعدادهم.

وهو الأمر الذي يتطلب منهم ضرورة الاستمرار في عمليات التأهيل والتدريب والاستفادة من مختلف التمارين التي يشاركون بها.

ومع ذكرى العيد الوطني الـ 60 والذكرى الـ 30 ليوم التحرير، استذكر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في كلمته بكل مشاعر الفخر والاعتزاز التضحيات الجليلة والبطولات الكبيرة التي قدمها حماة الوطن من منتسبي الجيش في الدفاع عن وطنهم والذود عن ترابه الطاهر مجددين بذلك العهد والولاء والوفاء لبلدنا الحبيب وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي.

