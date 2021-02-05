معرفي متفقداً شرق تيماء: المشروع مخصص لمن باع بيته

وطن النهار

تفقد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي بيوت شرق تيماء المخصصة لفئة من باع بيته.

رافق الوزير بالجولة رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة ومدير عام المؤسسة م. بدر الوقيان وقياديو المؤسسة.

وكشف الوزير أن الزيارة الميدانية التي قام بها جاءت من باب الحرص على تفقد الأعمال الموقعية والتأكد من سيرها وفقا للجداول الزمنية للعقود المبرمة وبالجودة المطلوبة وحسب المواصفات الفنية.

ومن خلال زيارته واطلاعه على سير الاعمال في الموقع تبين انه تم انجاز 425 بيتاً من أصل 509. حيث ستتم دعوة المواطنين المشمولين بهذا القانون والمقيد لهم طلب مسكن ملائم وفقا لشروط واحكام هذا القانون والراغبين بالتخصيص على هذا المشروع اعتباراً من 2021/3/1 وفقا للاولوية المقررة بحسب تاريخ التصرف بالبيع. وجال معرفي في موقع المباني العامة شرق تيماء الذي تسلمته المؤسسة منه بداية شهر ديسمبر الماضي، والذي يضم مسجدا محلياً وسكن امام و9 محطات كهرباء ومجموعة محال تجارية.

وأوضح أن مشروع شرق تيماء هو جزء من مشاريع المؤسسة والمخصص للفئات المحددة وهم فئة من سبق و باع بيته وقام بسداد كامل قيمة القرض المستحق لبنك الائتمان. هذا وتبلغ مساحة أرض البيت 300 متر مربع ومساحة البناء منه 425 مترا مربعا وقد تم تصميم البيت بحيث يوفر ذات الاحتياجات المتوفرة في البيت الحكومي والمكون من طابقين، يحتوي الطابق الأرضي منه على ديوانية وصالة استقبال وغرفة طعام ومطبخ وغرفة سائق وغرفة خادمة و4 حمامات، أما الطابق الأول فيضم 4 غرف نوم بالإضافة إلى صالة معيشة و4 حمامات ومكان للمصعد حال احتياج المواطن للقيام بتنفيذه مستقبلاً.

