المرزوق: 148.4 مليون دينار صافي أرباح «بيتك»

وطن النهار

قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حمد المرزوق، ان «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمين للعام 2020، قدرها 148.40 مليون دينار، بنسبة انخفاض 40.9% عن العام السابق 2019. وارتفع صافي إيرادات التمويل لسنة 2020 ليصل الى 614.22 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 15.8% عن العام السابق. وكذلك انخفض إجمالي مصروفات التشغيل الى 296.04 مليون دينار كويتي لسنة 2020، بنسبة انخفاض 2.7% مقارنة بالعام السابق. ونظرا للتداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا انخفضت ايرادات الاستثمار بنسبة 105% عن العام السابق بالتالي فقد أنخفض صافي إيرادات التشغيل إلى 499.56 مليون دينار لسنة 2020، بنسبة انخفاض 2.1% مقارنة بالعام السابق.

كما تحسنت نسبة الكلفة الى الايراد حيث انخفضت لتبلغ 37.2% عن 2020 مقارنة بـ 37.4% عن العام السابق. وبلغت ربحية السهم 19.52 فلسا لعام 2020 بنسبة انخفاض 41.1% عن العام السابق. وجاءت توزيعات «بيتك» للسادة المستثمرين عن عام 2020 كالتالي: 1.700% للوديعة الخماسية، و1.450% للودائع الاستثمارية المستمرة و1.100% لوديعة السدرة و1.275% لوديعة الديمة «12 شهرا»، و1.150% لوديعة الديمة «6 أشهر» و1.225% للخطط الأستثمارية طويلة الأجل و0.200% لحساب التوفير الاستثماري.

وأوصى مجلس الإدارة بمنح المساهمين توزيعات نقدية بنسبة 10% وأسهم منحة بنسبة 10%، بعد موافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

وبلغت حقوق المساهمين 1.936 مليار دينار كويتي بنهاية العام الماضي. وارتفع اجمالي الموجودات بنهاية العام 2020 ليصل الى 21.502 مليار دينار، بزيادة قدرها 2.111 مليار دينار، وبنسبة زيادة 10.9% عن نهاية العام السابق. وارتفع رصيد مدينو التمويل بنهاية العام 2020 ليصل الى 10.748 مليارات دينار، بزيادة قدرها 1.274 مليار دينار، وبنسبة زيادة 13.4% عن نهاية العام السابق.

وارتفع رصيد الاستثمار في الصكوك بنهاية العام 2020 ليصل الى 2.742 مليار دينار، بزيادة قدرها 450 مليون دينار، وبنسبة زيادة 19.6% عن نهاية العام السابق.

وكذلك ارتفعت حسابات المودعين بنهاية العام 2020 لتصل الى 15.317 مليار دينار، بزيادة قدرها 1.765 مليار دينار، وبنسبة زيادة 13.0% عن نهاية العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل كفاية راس المال 17.53% متخطيا الحد الادنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة المركز المالي لـ «بيتك».

مؤشرات مالية إيجابية

وأشار المرزوق الى ان النتائج المالية المحققة في 2020 رغم التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، تؤكد متانة المركز المالي وقوة الجدارة الائتمانية للبنك وقدرته العالية على التعامل مع التقلبات والظروف الاستثنائية ومواجهة التحديات بكفاءة عالية، لافتا الى أن الانخفاض في الأرباح لسنة 2020 جاء نتيجة البيئة التشغيلية الصعبة بفعل الظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن التداعيات السلبية لجائحة كورونا، الى جانب تجنيب «بيتك» لمخصصات احترازية إضافية لمواجهة أي تداعيات مستقبلية لأزمة كورونا، وكذلك للمحافظة على جودة الأصول ومتانة القاعدة الرأسمالية.

وأكد سلامة المؤشرات المالية للبنك والحصافة في إدارة المخاطر، منوهاً بالنمو المحقق في صافي ايرادات التمويل، ونمو أرصدة مدينو التمويل، واجمالي الموجودات، وكذلك أرصدة حسابات المودعين ما يعكس الأداء المتوازن والقوي للمجموعة.

دور وطني رائد

وأضاف المرزوق ان «بيتك» يواصل دوره الوطني الرائد تجاه الاقتصاد والمجتمع ضمن اطار استراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدا المضي قدما بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشروعات الضخمة بمختلف القطاعات الحيوية والمساهمة بخطط ومشاريع التنمية في الكويت والمنطقة، منوها بصفقة ترتيب الشريحة الإسلامية التي قادها «بيتك» مؤخرا بقيمة 400 مليون دينار ضمن صفقة تمويل مجمع ضخمة وصلت قيمتها الى مليار دينار لصالح مؤسسة البترول بمشاركة البنوك الكويتية، حيث بلغت حصة «بيتك» من التمويل المذكور 304 ملايين دينار.

وأكد أن «بيتك» نجح بقيادة ترتيب العديد من اصدارات الصكوك لبنوك ومؤسسات محلية وعالمية، حيث شارك بادارة عملية اصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لبنك أبو ظبي الأول، الى جانب قيادة ترتيب أول إصدار صكوك بالدينار بقيمة 150 مليوناً لبنك وربة، واصدار صكوك بنك بوبيان بقيمة 750 مليون دولار، وصندوق البحرين السيادي «ممتلكات» بقيمة 500 مليون دولار، وصكوك بنك دبي الاسلامي بقيمة مليار دولار، وصكوك مصرف الشارقة الاسلامي بقيمة 500 مليون دولار، وصكوك «بيتك-تركيا» بقيمة 50 مليون دولار. وشدد على الالتزام بالدور الوطني والمجتمعي، منوها بمساهمة «بيتك» في الحصة الأكبر لصندوق دعم المجهود الحكومي لمواجهة أزمة كورونا وقيمته 10 ملايين دينار، الى جانب المساهمة منفردا بمبلغ اضافي للصندوق، ليكون بذلك «بيتك» من كبار المتبرعين للصندوق الذي وضع تحت تصرف مجلس الوزراء.

140 مليون عملية مصرفية رقمية

وأشار الى ان كفاءة خدمات «بيتك» الرقمية تجسدت بتنفيذ عملاء «بيتك» لنحو 140 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل خلال سنة 2020، الأمر الذي يؤكد نجاح جهود تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، والحرص على توفير الحلول المصرفية المبتكرة عبر الموبايل والقنوات البديلة لتمكين العملاء من انجاز معاملاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان وبسهولة وأمان.

أكبر جهة توطين عمالة في «الخاص»

وأعرب المرزوق عن اعتزازه بكون «بيتك» لديه العدد الأكبر من الموظفين الكويتيين على مستوى القطاع الخاص بالكويت بمختلف مؤسساته، مبينا أن نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات الجديدة لسنة 2020 بلغت 99%، الأمر الذي يعكس التركيز المستمر على المواهب الوطنية وتحقيق التفوق بمؤشرات التكويت.

جوائز عالمية

وقال ان مؤسسات عالمية مرموقة متخصصة في عالم المال والأعمال قدّرت نجاحات «بيتك»، فاستحق جوائز رفيعة المستوى، منها جائزة «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم لعام 2020» من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، وتصنيف المركز الأول خليجياً لأكثر البنوك الإسلامية أماناً لعام 2020 من نفس الجهة.

كما فاز «بيتك» بجائزة بنك العام 2020 في الكويت من ذا بانكر The Banker العالمية، وجائزة «أفضل بنك في الكويت» لعام 2020 من مجلة يوروموني العالمية، الى جانب الكثير من الجوائز التي توجت تفوق «بيتك» على مختلف الاصعدة ووفق معايير دقيقة.

رسالة شكر.. وتعافي الاقتصاد

وتوجّه المرزوق بالشكر للمساهمين والعملاء على ثقتهم ودعمهم لـ«بيتك» على مستوى المجموعة، وكذلك توجه بالشكر للجهات الرقابية، وأثنى على جهود الادارة التنفيذية والموظفين على جهودهم بمختلف الظروف، مؤكدا مواصلة سياسة التركيز على النشاط المصرفي الأساسي وتحسين جودة الأصول، والاهتمام بتطوير العنصر البشري، لتحقيق استدامة في نمو جميع المؤشرات المالية للبنك، مع طرح أحدث الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة العملاء المصرفية.

وأعرب عن أمله بعودة التعافي لاقتصادات العالم خلال العام الحالي وانتعاش الأعمال وتحسن نمو الائتمان مع تسارع حملات التلقيح حول العالم.

