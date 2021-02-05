تطعيم مليون شخص قبل نهاية يونيو

الأولى

بناء على توجيهات عليا، تسرع وزارة الصحة اعتبارا من الاسبوع المقبل عملية التطعيم ضد كوفيد - 19 وذلك بعد ان تلقت السلطات الصحية انتقادات على بطء استقبال الراغبين بأخذ اللقاح ووصفت اجراءاتها بهذا الشأن بانها لا ترقى للطموح.

مصادر صحية اكدت لـالنهار ان التوسع في تقديم اللقاحات سيشمل اتجاهين الأول البحث عن سبل لتسريع تلقي البلاد شحنات اللقاحات المحجوزة

باسمها سواء من فايزر أو أوكسفورد او التعاقد على لقاحات اخرى، اما الاتجاه الآخر فهو فتح المزيد من مراكز التطعيم ودراسة السماح للمستشفيات الخاصة بتقديمه وفق سعر محدد للوصول الى استقبال 10 آلاف مواطن ومقيم يوميا وتطعيم ما يقارب مليون شخص من السكان بنهاية يونيو المقبل. وقالت المصادر: سيكون واضحا للعيان خلال الاسبوع المقبل تسريع وتيرة التطعيم في البلاد وذلك مع افتتاح مركزين في منطقتي المسايل والنسيم خاصة ان لقاح أوكسفورد يعطي متسعا لزيادة اعداد المراكز نظرا لسهولة تخزينه. ولفتت الى ان وزارة الصحة مهتمة بالتعاقد مع الشركة المصنعة للقاح الروسي سبوتنيك خاصة ان الفترة الاخيرة شهدت تعاقدات العديد من الدول مع هذا التطعيم الجديد حيث يعتبر واحداً من ثلاثة لقاحات في العالم تزيد فعاليتها على 90 %. واكدت المصادر ان اللجنة الفنية المشتركة هي صاحبة القرار بترخيص استخدام الطوارئ للقاحات من عدمها.