منع التجمعات في المزارع والجواخير والمخيمات والشاليهات

الأولى

قررت لجنة الاشتراطات الصحية في اجتماعها امس التشدد في تطبيق القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء ومنع مخالفتها والتعامل مع المنشآت المخالفة بالاغلاق الفوري وسحب تراخيصها لمخالفتها الاشتراطات الصحية التي تمنع التجمعات.

ولفتت مصادر مطلعة الى انه تقرر تفعيل خط ساخن يتم العمل به اعتباراً من الأحد المقبل، لتلقي الشكاوى من المواطنيون والمقيمين عن اي تجمعات.

من جانب آخر خصصت مديريات الأمن في المحافظات الست فرقا امنية للتعامل مع حفلات الاعراس والتجمعات الاجتماعية وذلك تطبيقا للاجراءات التي اقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ورصدت الأجهزة الأمنية امس نحو 31 احتفالا وتجمعا وحفلات اعراس وتعاملت معها وفق القانون باستدعاء الداعين لها وتوقيعهم على تعهدات بعدم اقامتها وإلا اتخذت ضدهم الاجراءات القضائية.

وجرت بالامس اتصالات تنسيقية بين فرق البلدية والقوة الأمنية لتوفير اسناد للفرق التفتيشية على المحال والمطاعم والمقاهي غير الملتزمة بالقرارات.

واكدت مصادر امنية انه تم توجيه الفرق الامنية الى التعامل بحزم مع اي تجمع مخالف مؤكدة انه تم تبليغ الفرق بالتعامل الجدي مع اي بلاغ يرد اليها بخصوص التجمعات داعية المواطنين الى التعامل معها والابلاغ عن اي مظاهر تهاون بالاجراءات الصحية والوقائية.

واشارت الى ان القرارات تشمل المخيمات والمزارع والجواخير والشاليهات حيث سيتم منع اي تجمعات بها.

من جانب آخر أكد مصدر مطلع ان لجنة الاشتراطات الصحية وضعت حزمة من الاجراءات المشددة ضد بعض النشاطات التي تمارس عملها، وقد تساهم في زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا.

وقال المصدر ان اللجنة ستخاطب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتشديد رقابتها ومنع الفعاليات التي تتم في المزارع والجواخير، والتي تكثر فيها التجمعات من خلال منع الدواوين واقامة بعض المناسبات الاجتماعية فيها والمطاعم التي تستغل بعض الجواخير لاقامة مطابخ مركزية، لتزويد الحفلات التي تتم بهذه المناطق بالولائم.

وأوضح المصدر ان من ضمن القرارات التي سيتم تفعيلها اغلاق اي فندق يسمح بتأجير قاعاته للمناسبات المختلفة، سواء للأعراس او لاقامة حفلات اخرى، مشدداً على عدم السماح بالتجمعات التي قد تساهم في زيادة الاصابة بفيروس كورونا.