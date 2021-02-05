خصم من يوم إلى 15 يوماً من راتب الموظف المخالف للاشتراطات الصحية

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أصدر ديوان الخدمة المدنية، امس الخميس، تعميما رقم 1 لسنة 2021 بشأن توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأعلن الديوان فرض عقوبة تأديبية على مخالفي القواعد الواردة في المادة 60 من مرسوم نظام الخدمة المدنية، إذ سيتلقى المخالف في البداية إنذارا، ثم خصما تدريجيا من الراتب يبدأ بخصم يوم واحد ويزيد بعد ذلك، بحيث لا يزيد الخصم على 15 يوما في المرة الواحدة. ودعا الديوان الجهات الحكومية إلى اتخاذ جميع الاجراءات التأديبية، وفقا للمقرر قانونا في مواجهة الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة.

وأوضح الديوان أن التعميم يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اول من أمس الأربعاء بتكليف ديوان الخدمة المدنية وضع قائمة عقوبات على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية. وذكر أنه سبق أن أصدر دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وضمنه التزامات الموظف ووجوب تقيده بتعليمات السلطات الصحية بخصوص الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار كورونا.

ولفت الى أن تعليمات السلطات الصحية في البلاد المتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس تدخل ضمن الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها.