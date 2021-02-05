النواب للحكومة: قراراتكم ارتجالية غير مدروسة الحل بغلق المطار.. لا للانتقائية والمزاجية

الأولى

تعرضت الحكومة الى انتقادات نيابية واسعة على خلفية القرارات التي اصدرتها بشأن جائحة كورونا، وسط تهديد بالمساءلة السياسية ان لم تتراجع عن قراراتها او تعوض المتضررين اقتصاديا منها، حيث قال النائب بدر الداهوم: ان على مجلس الوزراء ووزير الصحة ان يعلموا ان القرارات الفاشلة ضد بعض اصحاب الأعمال الخاصة والتي كانت سبباً في تدميرهم اسرياً واقتصاديا كالحظر والاغلاق ليست حلاً للقضاء او الحد من جائحة كورونا ولن نقبل باعادة التجربة مرة اخرى، فالخلل في مكان آخر انتم تعلمونه وأنتم السبب فيه.

وطالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة بالغاء رسوم الحجر على المواطنين بعد ان صرفت الملايين على محاجر لم تستخدم، كما دعاها الى التراجع عن اغلاق النوادي والمطاعم والصالونات فجميعها تنظم بضبط التباعد والتحقق من دخول مرتاديها وفق الاشتراطات الصحية واغلاقها لن يسهم الا باستمرار اضرار اصحابها.

من جهته هدد النائب مهند الساير بالمساءلة السياسية وقال ان المحاسبة لن ترحم احدا ان لم تتراجع الحكومة عن قراراتها او تعوض اصحاب المشروعات، مضيفا ان عبثتم بمستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة راح نعبث بكراسيكم ونقعدكم في بيوتكم.

وابدى الساير استغرابه من ان يتفهم وزراء مدخولهم يتجاوز الـ10 آلاف دينار شهريا معاناة شخص التزاماته الشهرية تفوق العشرة الاف، فهو بعيد عن المشهد كاملا وليس مهما بالنسبه له الا انه يصدر قرارات خطأ ثم تتحمل الناس كلها تبعات هذه القرارات، متسائلا كم صاحب مشروع بالفترة التي مضت منح ترخيص وفتح واليوم اغلقتوا الطريق امامه وتركتوه يتحمل كم كبير من الالتزامات ومعرض انه يسجن، لكن كل هذه الامور انتوا بعيدين عنها، استنزفتوا جيوب المواطنين واستنزفتوا الصفوف الامامية.

من جانبه قال النائب اسامة المناور ان الحكومة فاجأتنا بقرارات ارتجالية وغير مدروسة ودون النظر في عواقب الامور او مراعاة وضع التاجر الكويتي البسيط.

وتساءل: من صاحب فكرة تأجيل دخول الوافدين حتى يوم 7 لاعطائهم وقتاً كافياً لدخول الكويت؟ وزير الصحة؟ أم وزير الداخليّة؟ أم وزير الدولة؟ أم كلهم مجتمعون؟ معلقا: كائناً من كان اذا لم يعدل عن قراره ويكون موعد حظر دخول الوافدين اعتباراً من اليوم، فليجهّز نفسه لصعود المنصّة في حالة اعادة توزيره.

واوضح المناور ان العلاج الرئيسي يكون اولا باغلاق المطار ثم بدعم المستثمر الصغير وقد تقدمت بقانون للحزمة الاقتصادية، مشيرا الى ان الدول الخليجية وصلت اليوم الى الحزمة الخامسة بينما الكويت لم تقدم اي حزمة.

واكد المناور ان الناس تئن من وضع اقتصادي سيئ جدا واليوم يتم اغلاق هذه المنشآت فلا المؤجر يرحمهم ولا الممول ينتظرهم والعمال يطالبون برواتبهم فهناك بيوت تهدم في الكويت وننتظر من رئيس الوزراء اجراءات عاجلة.

من جهته، شدد النائب اسامة الشاهين على انه لا مكان للانتقائية والمزاجية في دولة القانون، حيث تقدم بسؤال الى وزير الصحة عن مدى الارتباط بين الأنشطة التي قرر مجلس الوزراء اغلاقها والزيادة في اصابات كورونا، متقدما باقتراح برغبة لتأجيل اقساط جميع الأعمال الحرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، اسوة بمشاريع الصندوق الوطني.

وتساءل النائب مرزوق الخليفة: هل يعلم رئيس الوزراء ماذا فعلت قراراته بالكويت؟ هل يعلم ماذا فعلت بأصحاب المحال؟ هل يعلم ان زيادة الاصابات تأتي من المطار مع تزوير شهادات pcr؟ هل يعلم انه لا يملك حق تحميل المواطن كلفة الحجر؟ معلقا: الأكيد انه يعلم فمن يقف ضد الناس لا يعنيه دمارهم والوعد قدام بإذن الله.

بدوره قال النائب عبدالله الطريجي ان الحكومة تقوم بالتضييق على الناس داخل البلاد، لكنها تسمح بدخول الآلاف عبر المطار مع ما يشكله هذا الامر من زيادة فرص انتشار الفيروس، خصوصا مع ضبط شهادات PCR مزورة مع الكثيرين منهم.

وطالب مجلس الوزراء باعادة النظر في القرارات المجحفة بحق الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمكافحة الوباء ليست مبررا للاضرار بحياة المواطنين.

وطالب النائب يوسف الفضالة من مجلس الوزراء مراجعة قرارات الاغلاق والتراجع عنها، مشددا على وجوب19 استمرار فتح الانشطة، وقال يكفي ما اصاب اصحاب المشروعات من قراراتكم المستغربة، خاصة انكم على علم بان المشكلة عندكم في المنافذ البرية والجوية، واصراركم على فتح المطار امام جاليات تزور فحص الـpcr وبالتالي انتم اتقوا الله في الكويتيين وكفوا اياديكم عنهم، والناس تحاول ان تلتزم لأبعد مدى انما انتم التزموا باجراءاتكم وكونوا حازمين وواجهوا الغير.

وعلق الفضالة على قرارات مجلس الوزراء الخاصة باغلاق الاندية الصحية ومحال اخرى وصالونات الحلاقة وتبرير زيادة الحالات من هذه الانشطة، بقوله انا اراها ليّا لعنق الحقيقة وبعد تجربة سنة لم يستفد الاخوة في مجلس الوزراء من ان المشكلة ليست في عمل المشاريع ومازالت قراراتهم تضر المشاريع.

من جانبه قال النائب مهلهل المضف نحن لا نقبل عشوائية القرارات التي من شأنها الضرر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة،فضرب العامل الكويتي ورب العمل امر غير مقبول وواجب على الحكومة ان تقوم بتعويضهم بشكل عادل وأن تستوعب ان الشباب اولوية وغير مسموح المساس بهم او بأعمالهم ولتتحمل كل العواقب والمحاسبة بكل طرقها.