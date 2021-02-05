«العدل» و«الصحة»: لا شهادات «PCR» مزورة لمستشارين

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نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود شهادات PCR مزورة لبعض المستشارين في وزارة العدل.

وأكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان كل ما يروج لا يمت للواقع بصلة، موضحة ان الفحوصات تمت وفقا لمتطلبات وزارة الصحة الكويتية، مشددة على حرصها الكامل بالالتزام بجميع الاشتراطات الصحية. من جانب آخر اكدت وزارة الصحة انه من خصائص تطبيق شلونك عدم امكانية تسجيل اكثر من اسم على رقم هاتف واحد، موضحة بأن مسحة PCR تجرى في مطار الكويت لجميع القادمين، وتعاد في اليوم الخامس، مع تطبيق الحجر الصحي ولمدة 14 يوما.

