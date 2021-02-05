سباق الفيروس واللقاح يحسم التعافي الاقتصادي

مال وأعمال

توقع صندوق النقد الدولي ان يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا هذا العام انما بشكل «غير متكافئ» بسبب الاختلال في امكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وايران العام الماضي من اسوأ اداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض اسعار النفط وعمليات الاغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

وانكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8% في 2020، لكن صندوق النقد يتوقع نموا بنسبة 3.1%، هذا العام ونموا بنسبة 4.2%، العام المقبل وسط انتعاش في اسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.

وأوضح مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور لوكالة فرانس برس «نتوقع هذا العام انتعاشا بعد عام 2020 الذي كان عاما لا مثيل له حيث واجهت المنطقة واحدة من اشد الصدمات المزدوجة حدة».

وأضاف «بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على امكانيات الوصول الى اللقاح».

ولم تطلق العديد من دول المنطقة بعد حملات تطعيم بسبب النقص العالمي في اللقاحات، او الصراعات الداخلية، او ضعف الموارد المالية.

وكانت دول الخليج من بين اولى البلدان التي اطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الامارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من اسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.

وقال ازعور «في الوقت الحالي، نشهد تباعدا كبيرا بين الدول. الدول التي في الطليعة في جميع انحاء العالم من حيث التطعيم، مثل الامارات والبحرين، ستتعافى بوتيرة اسرع». وتابع «لذلك هو انتعاش غير متكافئ».

بعد انكماش بلغ 4.8%، في عام 2020، من المتوقع ان تحقق دول الخليج الغنية بالنفط نموا ايجابيا بنسبة 2.5 %، هذا العام، وفقا لصندوق النقد.

وقدر الصندوق ان تشهد السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة اكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 2.6%، في 2021 بعد انكماش بنسبة 3.9% .

