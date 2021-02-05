أزعور: الكويت عليها تسريع الإصلاحات لتقليص الارتباط بالنفط

مال وأعمال

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي ان الكويت في حاجة الى تسريع وتيرة الاصلاحات لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في اسعار النفط. وقال جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد «الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنهم بحاجة الى تسريع الاصلاحات». وأضاف ازعور انه يتعين على البلاد تسريع الاصلاحات بما يسمح لها «بالخفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على اسعار النفط والسماح لها بأن تكون اقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها».

وتابع ازعور «لا اعتقد انهم سيجدون صعوبة في الوصول الى السوق، ان ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا اكثر».

